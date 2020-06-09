Der Spiegel: за «царскую» зарплату — Шрёдер остался председателем директоров «Роснефти»

03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в среду, 10 июня.
03:00
Кузьма Сапрыкин рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна»
Актёр Кузьма Сапрыкин беседе с изданием «Дни.ру» рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна».
03:00
В Псковской области провели антитеррористические учения «Набат — 2020»
В Псковской области состоялись антитеррористические учения «Набат — 2020».
03:00
В Ростовской области провели тренировку парада Победы
В Ростовской области состоялась тренировка парада Победы. В ней приняли участие более 850 военных.
03:00
В Ставропольском крае могут расширить ветропарк
В Ставропольском крае обсудили перспективы расширения проекта ветрогенерации.
03:00
Бассейны и фитнес-центры возобновят работу в Удмуртии с 15 июня
Бассейны и фитнес-центры откроются в Удмуртии с понедельника, 15 июня, заявил глава республики Александр Бречалов.
03:00
Приезжающих в Новгородскую область могут начать тестировать на COVID-19
В Нижегородской области могут перестать отправлять приезжающих граждан на двухнедельный карантин и начать тестировать их на COVID-19.
03:00
«Ленфильм» рассказал о выходе из режима самоизоляции
Киностудия «Ленфильм», которая возобновит работу 14 июня, рассказала о выходе из режима самоизоляции.
03:00
СМИ: Ройсу может потребоваться операция
Полузащитнику и капитану дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу может потребоваться операция.
03:00
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
Сотрудник полиции в нерабочее время сбил трёх пешеходов на тротуаре на Ленинском проспекте в Воронеже, один человек погиб, двое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по Воронежской области.
03:00
В Москве скончались ещё 56 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3085.
03:00
В Румынии назвали «наращивание» Россией военного потенциала вызовом
Наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы. Об этом говорится в национальной стратегии обороны Румынии на 2020—2024 годы, который одобрил Высший совет обороны страны.
03:00
Туктамышева рассказала о своих планах на лето
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что она обязательно хочет сделать нынешним летом.
03:00
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Генсек ООН Антониу Гутерреш в аналитической записке допустил возможность глобальной продовольственной катастрофы.
03:00
Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал ЛЧ
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что город готов провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20.
03:00
Во Владимирской области отменили цифровые пропуска
Указом губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с 9 июня в регионе отменяется действие цифровых пропусков.
03:00
«Спартак» объявил о возвращении хоккеиста Радила
Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о возвращении в команду чешского нападающего Лукаша Радила.
03:00
Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России
Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил представитель суда Петер Эггер.
03:00
«Тамбов» может провести матч РПЛ с «Зенитом» на стадионе в Нижнем Новгороде
Власти Нижегородской области работают над возможностью проведения матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Зенитом» на стадионе «Нижний Новгород».
03:00
МОК отметил прогресс Пекина в подготовке к проведению ОИ-2022
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил удовлетворение работой оргкомитета зимней Олимпиады 2022 года в Пекине по подготовке к предстоящим Играм.
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Хаме
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама.
03:00
Врач оценил влияние жары на здоровье
Врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак оценил опасность жары для здоровья.
03:00
В ЦОДД предложили размещать разделители на дорогах, где более двух полос в одном направлении
Заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин предложил размещать разделители на дорогах, где более двух полос в одном направлении.
03:00
В Госдуме прокомментировали введение электронных трудовых книжек в России
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал введение электронных трудовых книжек в России.
03:00
В Удмуртии отменят карантин для приезжающих из других регионов
В Удмуртии с 15 июня отменят карантин для граждан, приезжающих из других регионов.
03:00
В Волгоградской области прошла репетиция парада с участием боевой техники
На аэродроме Бекетовка в Кировском районе проходят тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Карелии
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии. Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
03:00
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». Он пояснил, что «по факту цифры говорят сами за себя, идёт действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших» коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Переболевший коронавирусом Бакаев вернулся в общую группу «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, переболевший коронавирусом, приступил к тренировкам в общей группе.
03:00
В Подмосковье оставят около 4 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
Около 4 тыс. инфекционных коек в 20 медицинских учреждениях Московской области оставят для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Уайт рассказал, как Макгрегор упустил шанс заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что предлагал Конору Макгрегору стать резервистом на титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
03:00
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
Таганский суд Москвы отправил актёра Михаила Ефремова под домашний арест по делу о ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек.
03:00
В Казахстане число умерших с коронавирусом достигло 61
За сутки в Казахстане умерли три человека с коронавирусом, общее число умерших составляет 61. Об этом сообщили в Минздраве республики.
03:00
Ефремов заявил в суде, что согласен на домашний арест
Актёр Михаил Ефремов согласился на домашний арест по делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
03:00
Волков вылетел в США на бой с Блэйдсом
Российский боец UFC Александр Волков сообщил, что вылетел в США на поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом.
03:00
В Италии за сутки скончались 79 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 79 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные департамента гражданской защиты.
03:00
Футболист «Милана» стал жертвой вооружённого грабежа
Испанский полузащитник итальянского «Милана» Саму Кастильехо сообщил, что стал жертвой вооружённого грабежа на улице города.
03:00
Малафеев считает, что место проведения матча «Зенит» — «Спартак» стоило определить жеребьёвкой
Бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение по поводу решения о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком».
03:00
Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с посла Турции в России Мехметом Самсаром.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Иране. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
03:00
СМИ: Бой Нурмагомедов — Гэтжи может состояться 19 сентября на турнире UFC 253
Титульный поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи планируют провести 19 сентября.
03:00
Синоптик рассказал, как долго продлится жаркая погода
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как долго продлится жаркая погода.
03:00
Экономист рассказал о факторах, влияющих на курс рубля
Экономист Денис Ракша рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
03:00
Сапёры обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны в Крыму
В МЧС Республики Крым рассказали, что в Ленинском районе сапёры обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.
03:00
За сутки в Турции выявили 993 новых случая коронавируса
В Турции за сутки выявили 993 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
Спасатели предупредили о грозах в Ленинградской области
В ГУ МЧС России по Ленобласти предупредили о грозах, которые ожидаются в регионе с 10 по 12 июня.
03:00
Алексей Кортнев прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев прокомментировал ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
03:00
Уайт подтвердил проведение третьего боя между Миочичем и Кормье
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что третий поединок между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье состоится 15 августа.
03:00
В России зафиксировали рост числа ДТП в начале года
В I квартале 2020 года в России выросло количество ДТП. Каждая 11-я авария привела к смертельному исходу, следует из статистики ГИБДД.
03:00
Эксперт дал рекомендации по выходу из самоизоляции
Вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.