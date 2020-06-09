Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: за «царскую» зарплату — Шрёдер остался председателем директоров «Роснефти»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера переизбрали на пост председателя совета директоров «Роснефти», сообщает Der Spiegel. Так что его продолжат «по-царски» вознаграждать за работу в российской энергетической компании, а также продвижение газовых интересов Кремля в ФРГ, отмечает издание.
Der Spiegel: за «царскую» зарплату — Шрёдер остался председателем директоров «Роснефти»
Reuters

Бывший канцлер Германии Герхарда Шрёдер переизбран председателем директоров российской энергетической компании «Роснефть», сообщает Der Spiegel. Представители предприятия сообщили об этом после ежегодной встречи акционеров.

По имеющейся информации, за его работу в «Роснефти» немецкого политика «по-царски» вознаграждают, пишет автор статьи. Ежегодно он получает €600 000. В совет директоров Шрёдер входит с сентября 2017 года, напоминает издание.
 
Экс-канцлера считают близким другом главы Кремля Владимира Путина и часто критикуют за то, что он продвигает интересы контролируемого Кремлём концерна «Газпром». Сам же он утверждает, что это его частное дело. К тому же «Роснефть» числится в санкционном списке ЕС за ту роль, которую Москва сыграла в украинском конфликте. Концерну запретили приобретать специальное оборудование и относящиеся к добыче нефти услуги за рубежом. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
Владимир Путин газ Германия Герхард Шрёдер деньги нефть Роснефть
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров