Der Spiegel: за «царскую» зарплату — Шрёдер остался председателем директоров «Роснефти»

Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера переизбрали на пост председателя совета директоров «Роснефти», сообщает Der Spiegel. Так что его продолжат «по-царски» вознаграждать за работу в российской энергетической компании, а также продвижение газовых интересов Кремля в ФРГ, отмечает издание.

Бывший канцлер Германии Герхарда Шрёдер переизбран председателем директоров российской энергетической компании «Роснефть», сообщает Der Spiegel. Представители предприятия сообщили об этом после ежегодной встречи акционеров.

По имеющейся информации, за его работу в «Роснефти» немецкого политика «по-царски» вознаграждают, пишет автор статьи. Ежегодно он получает €600 000. В совет директоров Шрёдер входит с сентября 2017 года, напоминает издание.

Экс-канцлера считают близким другом главы Кремля Владимира Путина и часто критикуют за то, что он продвигает интересы контролируемого Кремлём концерна «Газпром». Сам же он утверждает, что это его частное дело. К тому же «Роснефть» числится в санкционном списке ЕС за ту роль, которую Москва сыграла в украинском конфликте. Концерну запретили приобретать специальное оборудование и относящиеся к добыче нефти услуги за рубежом.