Шрёдер: в условиях пандемии антироссийские санкции необходимо отменить

Во времена пандемии коронавируса и вызванных им экономических трудностей особенно необходимо развивать сотрудничество и солидарность, считает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Поэтому сейчас самое время отказаться от бессмысленных антироссийских санкций — тем более что Германия должна ценить готовность России к совместной работе, несмотря на чудовищную войну на уничтожение, которую вели против неё немецкие нацисты, подчеркнул он в интервью Der Tagesspiegel.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер предостерегает от вредных споров о затратах и выгоде и слишком быстрого ослабления карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. «Национал-социалисты не имеющими жизненной ценности миллионы людей и убили их. В соответствии с историческим опытом и по веским причинам мы осторожны в том, что касается защиты жизни и обдумывания ограничений, и так оно и должно оставаться», — заявил Шрёдер в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.

Спровоцированную председателем бундестага Вольфгангом Шойбле дискуссию по поводу того, что защита жизни не стоит превыше всего, Шрёдер назвал, в первую очередь, философской. Однако все должны понимать: «Если сейчас слишком быстро ослабить меры, и потом понадобится второй карантин, эти размышления станут не философской, а вполне реальной, практической проблемой».

По словам экс-канцлера Германии, Ангела Меркель права, когда призывает к терпению. Связанные с пандемией ограничения не так уж долговечны, подчеркнул Шрёдер в интервью изданию.

Также он не верит, что ограничительные меры значительно отягчать жизнь следующего поколения. «Оно тоже должно быть заинтересовано в том, чтобы экономика оставалась стабильной, и в будущем имелись рабочие места и возможности получить образование».

С точки зрения Шрёдера, очень важно подумать о культуре: многие в этой сфере остались без работы и крайне обеспокоены ситуацией. Им необходимо помочь, потому что после кризиса понадобится не только снова быстро запустить предприятия — нужна будет и культура.

Кроме того, в связи с коронавирусом Шрёдер призвал правительство Германии снять с России санкции. «Именно сейчас, когда из-за кризиса с коронавирусом мы приближаемся к тяжёлым в экономическом плане временам, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции должны быть устранены», — сказал последний из ещё живущих экс-канцлеров в интервью Tagesspiegel по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

На напоминание о том, что санкции стали ответом Европы на «аннексию»* Крыма, Шрёдер ответил так: «Тот, кто считает, что Россию можно к чему-то принудить посредством санкций, заблуждается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».

По версии бывшего канцлера, посреди пандемии коронавируса памятные торжества в честь окончания Второй мировой войны учат тому, что вместо конфронтации сегодня по всему миру присутствует стремление к взаимопониманию, сотрудничеству и солидарности. При этом в случае с Россией нельзя забывать об историческом прошлом.

«Это была чудовищная военная кампания на уничтожение с целью стереть Россию с мировой политической арены. Мы никогда не должны этого забывать — и немецкая политика в отношении России должна считаться с этим больше, чем это происходит сейчас», — убеждён Шрёдер. «Мы не можем переоценить того, что, несмотря на это ужасное прошлое, Россия готова доверительно сотрудничать с новой Германией. При этом для нас неуместно продолжать поддерживать санкции против России», — добавил он.

На критику его близости к российскому президенту Владимиру Путину, а также его занятости в российских государственных концернах Газпром и Роснефть, Герхард Шрёдер возразил: «Когда кто-то сидит в совете директоров американской компании и выступает как прямой сторонник трансатлантических отношений, никто не говорит, что он занимает такую позицию только потому, что он там работает. Такое постоянно случается только когда дело касается России».

Также Шрёдер призвал ведущие немецкие партии как можно скорее определиться с кандидатами на пост канцлера и внести ясность в этот вопрос. Особенные трудности в этом плане испытывает союз ХДС и ХСС, столкнувшийся с дилеммой из-за того, что Ангела Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру, отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).