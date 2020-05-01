CNN: США планируют наказать Китай за «распространение» коронавируса

Администрация Дональда Трампа разрабатывает меры против Пекина, обвиняя его в пандемии COVID-19. Рассматриваемые варианты действий включают введение санкций против Китая, аннулирование долговых обязательств США и введение новых правил в сфере торговли, сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

Белый дом формулирует долгосрочный план «наказать» Китай по многим направлениям за эпидемию коронавируса. Отчасти эти меры соответствуют предвыборной кампании Дональда Трампа, который пытается переложить вину за вспышку заболевания, унёсшего жизни более 60 тыс. американцев, на Пекин, сообщает CNN.

По сведениям телеканала, правительство США рассматривают применение ряда инструментов против КНР. Они включают введение санкций, обнуление американских долговых обязательств и введение новых правил в сфере торговли. Таким образом Вашингтон собирается дать ясно понять Поднебесной и всем остальным, на ком именно лежит ответственность за распространение COVID-19.

«Нам нужно снова запустить экономику и быть осторожными с методами, — заявил один из источников CNN в администрации американского президента. — Но мы найдём способы показать китайцам, что их действия в полной мере достойны порицания»

Тем временем разведывательное сообщество США подвергается огромному давлению со стороны администрации. Высокопоставленные чиновники пытаются выяснить, не была ли источником распространения вируса лаборатория в Ухани, обращает внимание телеканал.

Накануне Трамп вновь поднял тему о разногласиях в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент предположил, что власти Китая не хотят, чтобы он переизбрался на второй срок, потому что при США «получают от страны миллиарды» благодаря его торговой сделке.

Между тем чиновники отмечают, что наказать Поднебесную будет непросто. По их мнению, в экстремальных условиях пандемии Китай может нанести ответный удар по Соединённым Штатам, поэтому торопиться с жёсткими мерами будет «безответственно».

США переживают нехватку средств индивидуальной защиты, медицинских приборов, биологических препаратов и лекарств китайского производства. Поэтому в условиях пандемии они уязвимы перед кратковременными сбоями в существующих цепочках поставок, поясняет телеканал.