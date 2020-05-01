CNN: волосы дыбом встают — количество безработных в США перевалило за 30 млн

Министерство труда США опубликовало цифры по количеству заявлений на пособия по безработице за последнюю неделю: 3 839 000 человек. Таким образом, на фоне коронавируса за последние шесть недель работы лишилось около 30 миллионов человек, передаёт CNN. Как отмечает канал, подобные цифры просто ужасают, учитывая, что такие показатели далеко не предел, а экономики штатов будут открываться медленно и с большими трудностями.

Срочные новости: Министерство труда США только что опубликовало новые цифры по безработице за последнюю неделю. Главный деловой корреспондент CNN Кристин Роуманс введёт нас в курс дела.

КРИСТИН РОУМАНС, главный деловой корреспондент CNN: Очередная ужасающая цифра, Джон. 3 839 000 американцев впервые подали заявления на пособия по безработице. Таким образом в сумме за последние шесть недель своей работы лишились около 30 миллионов человек. Если взглянуть на объём рынка рабочей силы в начале марта, то получается, что только за последние шесть недель заявления на пособия по безработице подали 18,6% его участников.

Такая цифра просто поражает. Эта тенденция замедляется, но это просто ужасно. Каждая цифра — это человек, которому завтра, 1 мая, нужно платить аренду или ипотеку — притом, что кто-то из них мог ещё не получить пособия. Штатам очень тяжело координировать эту огромную волну людей, которых коронавирус оставил без работы.

Это вы верно подметили. У нас в студии также ведущая и корреспондент CNN Джулия Чаттерли. Джулия, люди могут взглянуть на эти цифры — 3,8 миллиона — и сказать: «Да ладно вам, это же меньше, чем было несколько недель назад, когда заявления подали 6 миллионов». Если бы кто-то сказал вам пару месяцев назад, что заявления на пособия по безработице подадут 3,8 миллиона человек за одну неделю, у вас бы волосы дыбом встали. Огромная куча людей по-прежнему подаёт заявления по безработице, хотя с начала кризиса прошло уже шесть недель.

ДЖУЛИЯ ЧАТТЕРЛИ, ведущая и корреспондент CNN: Мы сейчас говорим о каждом пятом работающем в США американце, и всё это произошло всего лишь за шесть недель. Американцы оказываются без работы, и они бояться без неё остаться. Да, как вы справедливо заметили, эта тенденция замедляется, Джон, но речь по-прежнему идёт о миллионах людей. При этом все ждут, что та же судьба постигнет ещё несколько миллионов.

По мере того, как мы приближаемся к концу недели, штаты начинают постепенно открывать экономику. Но мы знаем, насколько это будет сложный процесс. И работники, и потребители по-прежнему боятся. Мы не знаем, как всё это будет разворачиваться, так что несмотря на уменьшение этих цифр, стоит ждать появления ещё новых миллионов безработных. Такой уровень безработицы затмевает любые показатели Великой рецессии. Мы сейчас говорим о цифрах безработицы в 16—20%. Я могу повторить это ещё раз, но мне по-прежнему не верится.

Да, 30 миллионов человек за шесть недель. В это почти невозможно поверить.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2020 года