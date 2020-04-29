National Interest предсказал обострение демографического кризиса в России на фоне коронавируса

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WSJ: совместное заявление Трампа и Путина встревожило Вашингтон Wall Street Journal
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Die Welt: депутат бундестага потребовал нового ядерного соглашения с Ираном Die Welt
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Билл Гейтс: эпидемия коронавируса — это мировая война, в которой мы все на одной стороне Times
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Handelsblatt: из-за карантина Великобритании грозит самая масштабная с 17 века рецессия Handelsblatt
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Fox News: в США государство помогает богатым университетам, а не бедной молодёжи Fox News
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Начальник нижегородского ГИБДД найден мёртвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мёртвым.
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Число жертв коронавируса во Франции превысило 24 тысячи
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции превысило 24 тыс.
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Врач рассказал об особенностях коронавирусной пневмонии
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной.
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В «Мосприроде» прокомментировали ситуацию с животными в московских парках
Специалист ГПБУ «Мосприрода» Константин Ражайский прокомментировал ситуацию с животными, обитающими в вольерах на территории столичных парков.
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В Венгрии готовы провести две подряд гонки «Формулы-1»
Руководитель венгерской трассы «Хунгароринг» Жолт Дьюлаи прокомментировал информацию о возможном проведении двух гонок в рамках этапа Гран-при «Формулы-1».
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Попова заявила о снижении темпа прироста больных COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что за два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Эксперты дали рекомендации по защите персональных данных в интернете
Специалисты «Лаборатории Касперского» провели опрос, в рамках которого выяснили, что 64% россиян пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей.
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Врач оценил пользу берёзового сока и облепихи в защите от вирусов
Петербургский врач Николай Косенков прокомментировал мнение, что облепиха, берёзовый сок и квашеная капуста полезны при защите от вирусов.
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В Совфеде оценили решение продлить запрет на въезд иностранцев в Россию
Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков прокомментировал решение премьер-министра России Михаила Мишустина продлить запрет для иностранных граждан на посещение России до улучшения ситуации с коронавирусом.
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Военнослужащие провели дезинфекцию на сборном пункте Москвы
Военнослужащие подразделения РХБЗ ЗВО провели специальную обработку на сборном пункте Москвы.
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Министр здравоохранения Австрии назвал условия проведения Гран-при «Формулы-1»
Министр здравоохранения Австрии Рубольф Аншобер рассказал об условиях, при которых в стране будет проведён этап Гран-при «Формулы-1».
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Источник сообщил о задержании в Подмосковье торговавших аппаратами ИВЛ
В Раменском городском округе Московской области полицейские задержали семь человек, торговавших устаревшими аппаратами ИВЛ.
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Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом
Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Джазовые музыканты проведут концерт в режиме онлайн
Онлайн-концерт, посвящённый Международному дню джаза, пройдёт 30 апреля.
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Краснодарский театр драмы отметит 100-летие онлайн
Краснодарский театр драмы имени Максима Горького 29 апреля отметит 100-летие в онлайн-режиме.
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Камиль Ларин рассказал о самоизоляции
Актёр, участник «Квартета И» Камиль Ларин рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции.
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В Оренбуржье пройдёт онлайн-акция «Читаем детям о войне»
В Оренбургской области с 1 по 9 мая пройдёт литературно-патриотическая онлайн-акция «Читаем детям о войне».
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В Оренбуржье подвели итоги конкурса для учёных «Умник»
В Оренбургской области жюри конкурса для учёных «Умник» определило 19 победителей.
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Руководители ATP и WTA поддержали идею об объединении организаций
Руководители Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) поддержали предложение швейцарца Роджера Федерера об объединении в одну организацию.
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Новак прокомментировал возможность корректировки нефтедобычи
Новак прокомментировал возможность корректировки нефтедобычи в рамках соглашения стран ОПЕК+ и договорённости на G20.
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Польховский не намерен баллотироваться в президенты СБР
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации.
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Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка
Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
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Эксперт оценил ситуацию с малым и средним бизнесом
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал ситуацию в сферах малого и среднего бизнеса на фоне пандемии.
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В Роскачестве оценили изменения потребительской корзины россиян
Специалисты Роскачества совместно с Online Market Intelligent провели исследование продуктовой корзины россиян на фоне коронавируса.
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В Свердловской области с 1 мая введут масочный режим
В Свердловской области с 1 по 11 мая устанавливается масочный режим, следует из заявления губернатора региона Евгения Куйвашева.
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В Белоруссии появится новый нефтепровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился реализовать инвестиционный проект по строительству в республике магистрального нефтепровода Гомель — Горки.
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Число жертв коронавируса в Британии превысило 26 тысяч
В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 погибло более 26 тысяч человек.
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В Совфеде оценили идею общественных работ для потерявших доход граждан
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею организации общественных работ для граждан, потерявших источник дохода из-за пандемии коронавируса.
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В УрФУ выпускной пройдёт в онлайн-формате
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что из-за коронавируса студенты университета впервые отпразднуют выпускной в онлайн-формате.
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Эксперты дали прогноз по продажам легковых автомобилей в 2020 году
Аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей на 30% по итогам 2020 года.
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Паралимпийский чемпион: не нравится, когда относятся как к неполноценному
Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов объяснил, чего больше всего не любят инвалиды в отношении к ним со стороны здоровых людей.
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В Москве рассказали об онлайн-квесте к Международному дню танца
На портале «Узнай Москву» появился новый онлайн-квест «Истории великих танцовщиц», посвящённый Международному дню танца.
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В двух районах Петербурга спасатели обезвредили снаряды времён войны
В Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга сотрудники Западного военного округа обнаружили и обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны.
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Власти Москвы не ожидают масштабного банкротства предприятий
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что власти города не ожидают масштабного банкротства предприятий после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
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Россияне назвали самые популярные развлечения на самоизоляции
Эксперты сервиса «Авито» провели опрос, в рамках которого выяснили самые популярные среди россиян развлечения в режиме самоизоляции.
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Паралимпийский чемпион Шилов рассказал о запоминающейся встрече с Путиным
Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов рассказал о самой запоминающейся встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Романцев о лимите на легионеров: играть должен тот, кто сильнее
Прославленный тренер, бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.
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В Госдуме оценили выход на плато по числу заражений в Подмосковье
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о том, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Глава ВОЗ проведёт заседание чрезвычайного комитета по COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о намерении провести 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Романцев: таланты искать надо, выращивать, воспитывать, а мы даже вратарей из-за границы ввозим
Прославленный тренер, бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о ситуации с молодыми игроками в российском футболе.
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Украина вышла на плато эпидемии коронавируса
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Президент «Урала» предложил транслировать матчи РПЛ на федеральных каналах
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступил с предложением транслировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на федеральных телеканалах после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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Госпитализирован Глеб Самойлов
Лидер рок-группы The MATRIXX, экс-музыкант группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита.
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СМИ: Совещание РПЛ о судьбе сезона перенесено на неопределённый срок
Совещание Российской премьер-лиги (РПЛ) по вопросу возобновления прерванного из-за коронавируса сезона, которое должно было состояться 30 апреля, перенесено на неопределённый срок.
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Премьер Ливана прокомментировал массовые беспорядки в стране
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб прокомментировал массовые беспорядки в стране, в результате которых пострадали десятки военных и демонстрантов.
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Власти Швейцарии разрешили возобновить футбольный чемпионат с 8 июня
Федеральный совет Швейцарии одобрил возобновление c 8 июня футбольного чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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В Крыму продлят меры поддержки граждан и бизнеса
В Крыму продлят до конца мая социальные меры поддержки граждан и бизнеса. Такое решение готовит региональное правительство.
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Тарасова о работе Тутберидзе: она не издевается над учениками
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу работы Этери Тутберидзе.
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Свердловская область закупила 100 аппаратов ИВЛ
Минздрав Свердловской области закупил 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Шестеро сотрудников ЦПК в Звёздном Городке заразились коронавирусом
Более 40 жителей Звёздного Городка, в том числе шестеро сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК), заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.