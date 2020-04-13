Independent: подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

В российском интернете появились снимки длинной пробки из карет скорой помощи в Подмосковье, сообщает Independent. Некоторых пользователей напугало увиденное. По имеющейся информации, очередь возникла из-за ошибки в логистике: пациентов отправили туда, где нет койко-мест, рассказывает британское издание.
Россияне размещают в интернете видео и фотографии, на которых видна длинная очередь из карет скорой помощи в Подмосковье, сообщает Independent. По имеющейся информации, машины выстроились к госпиталю на улице Стартовая в Лосиноостровском районе.
«Пугающее зрелище. Скрывать это уже невозможно», — прокомментировал кадры один из пользователей Twitter. Сообщается, что пробка возникла из-за ошибки в логистике: пациентов отправили туда, где нет койко-мест.
Число зарегистрированных случаев заражения в России достигло отметки в 15 770 несмотря на то, что столица страны и многие другие регионы находятся на карантине, призванном сдержать распространение заболевания, продолжает британское издание. На данный момент от коронавируса умерло 130 россиян.
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Из-за наплыва пациентов больницы и фельдшеры скорой помощи в Москве работают на пределе своих возможностей. Поначалу власти утверждали, что ситуация под контролем и эпидемии не будет. Но потом Собянин усомнился в достоверности официальных цифр и заявил, что реальная ситуация гораздо хуже.
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