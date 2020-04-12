Джонсон: я «обязан жизнью» британским медикам

Глава британского правительства Борис Джонсон, который был неделю назад госпитализирован с симптомами коронавируса и позже попал в реанимацию, пошёл на поправку: он уже может самостоятельно сидеть в кровати и читать, чем активно пользуется, пишет The Daily Telegraph. По данным газеты, Джонсон поблагодарил британских медработников за лечение, заявив, что «обязан им жизнью».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал друзьям, что «обязан жизнью» персоналу лондонской Больницы святого Томаса, где британский лидер проходит лечение от коронавируса, сообщает The Daily Telegraph.
По данным газеты, премьер подчеркнул, что ему оказывали помощь на «образцовом уровне», добавив, что «бесконечно благодарен» медработникам. Как отмечается в материале DT, состояние Джонсона улучшилось — он уже может самостоятельно сидеть и читать. Британский лидер пользуется этим, перечитывая комиксы о Тинтине, которыми он зачитывался ещё в детстве, говорится в статье.
Как пишет The Daily Telegraph, комиксы в больницу Джонсону передали члены его семьи. Премьеру также продолжает писать его беременная невеста Кэрри Саймондс, которая ежедневно отправляла Джонсону сообщения даже тогда, когда он был ещё слишком болен, чтобы их читать; к одному из последних своих сообщений Саймондс приложила изображение УЗИ их нерождённого ребёнка, также передав ему пожелания о выздоровлении от медработников со всей страны, сообщает издание.
Пресс-служба премьер-министра вчера сообщала, что состояние Джонсона быстро улучшается, отмечает корреспондент DT. Как напоминает журналист, глава британского правительства был госпитализирован в прошлое воскресенье, и его официальные представители тогда подчёркивали, что речь идёт о «мере предосторожности» в связи с тем, что симптомы выявленной у него ранее коронавирусной инфекции продолжали себя проявлять; между тем, в понедельник вечером состояние Джонсона резко ухудшилось, в результате чего он был переведён в реанимационное отделение, где оставался до четверга. По данным DT, к аппарату искусственной вентиляции лёгких премьера в это время не подключали, однако он всё же «получал кислород».
Переводу Джонсона из реанимации в обычную палату обрадовались многие члены британского правительства и парламента, а также американский президент Дональд Трамп, пишет DT. «Замечательные вести: премьер-министра Бориса Джонсона только что перевели из реанимационного отделения в обычное. Поправляйся, Борис!» — написал Трамп в «Твиттере».
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