Джонсон: я «обязан жизнью» британским медикам

03:00 В Воронеже скончался второй пациент с коронавирусом В Воронеже от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умер второй пациент. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

03:00 Нурмагомедов намекнул на сроки следующего боя Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести следующий поединок в сентябре.

03:00 Бразильцы «Ахмата» не могут вернуться на родину на время пандемии коронавируса Бразильские футболисты «Ахмата» на время пандемии коронавируса хотят уехать из Грозного, где базируется команда, однако не могут этого сделать из-за закрытых границ России.

03:00 В Москве мужчина в ходе конфликта в квартире открыл стрельбу Мужчина в ходе бытового конфликта несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в квартире на Воронцовских прудах в Москве. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

03:00 Экс-хоккеист «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру Шведский нападающий Тони Мортенссон, который известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, принял решение завершить карьеру в возрасте 39 лет.

03:00 Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».

03:00 Фигуристка Самодурова считает, что карантин влияет на неё позитивно Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, как проводит время на карантине в связи с эпидемией коронавируса.

03:00 Фуркад заявил, что никогда не контактировал с людьми, которые могли бы предложить ему допинг Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что никогда не контактировал и не пытался общаться с людьми, которые могли бы предложить ему использование запрещённых препаратов.

03:00 Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 10 612. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского Минздрава.

03:00 Чемпион мира по боксу Дунайцев объявил о завершении карьеры Российский боксёр Виталий Дунайцев заявил, что принял решение о завершении спортивной карьеры.

03:00 Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина предлагается на полгода. По его словам, это вынужденная антикризисная мера.

03:00 Экс-футболист сборной Италии Виалли заявил, что вылечился от рака Бывший нападающий сборной Италии, туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли объявил, что вылечился от рака поджелудочной железы.

03:00 В Смоленской области подозревают коронавирус у 86 человек В Вяземском районе Смоленской области у 86 человек из числа проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

03:00 Траньков объявил об отрицательном тесте на коронавирус Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Максим Траньков сообщил, что он сдал отрицательный тест на коронавирус.

03:00 Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

03:00 Новак: «Северный поток — 2» однозначно будет реализован Министр энергетики России Александр Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован.

03:00 Хрюнов дал совет главе UFC уважительнее относиться к Нурмагомедову Промоутер Владимир Хрюнов посоветовал президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту уважительнее относиться к обладателю титула организации в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

03:00 Футболист «Локомотива» Крыховяк показал, как пользоваться средствами защиты от коронавируса Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал видео, в котором он показал, как правильно пользоваться защитной маской и перчатками во время эпидемии коронавируса.

03:00 Трамп заявил о росте числа пустых коек в больницах Нью-Йорка Американский президент Дональд Трамп заявил о росте числа свободных коек в больницах штата Нью-Йорк, в котором фиксируется самая сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США.

03:00 Соловьёв считает, что в будущем Нурмагомедов и Макгрегор подружатся Телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове и его отношениях с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

03:00 Новак надеется на заключение финальной сделки ОПЕК+ в ближайшие дни Глава Министерства энергетики России Александр Новак выразил надежду, что финальные договорённости по сделке ОПЕК+ будут подписаны в ближайшие дни.

03:00 РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования РЖД объявила, что с 15 апреля на фоне ситуации с пандемией коронавируса в России будут временно отменены ещё 32 поезда дальнего следования.

03:00 Вице-президент ISU оценил шансы на проведение ЧМ по фигурному катанию осенью Первый вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира по фигурному катанию осенью.

03:00 Джонсон выступил с обращением после выписки из больницы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе первого после выписки из больницы обращения поблагодарил британский Минздрав за спасение своей жизни и призвал жителей страны к единству в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Власти Москвы рассказали об активизации мошенников в соцсетях В социальных сетях активизировались мошенники, предлагающие жителям Москвы оформить цифровые пропуска для передвижения по городу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

03:00 Жена тренера ХК «Локомотив» рассказала, как их семья переживала заболевание коронавирусом Кимберли Пелино, супруга старшего тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино, рассказала, как заболевание коронавирусной инфекцией протекает в их семье.

03:00 Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 1098 Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Азербайджане достигло 1098. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с вирусом.

03:00 СМИ: Чемпионат Италии по футболу планируют завершить к 12 июля Нынешний сезон итальянской футбольной Серии А, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса, планируют завершить к 12 июля.

03:00 Власти Подмосковья рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом В Подмосковье до конца месяца появится дополнительно 7,5 тыс. коек для пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

03:00 Умер легендарный голкипер «Челси» Бонетти Легендарный вратарь лондонского футбольного клуба «Челси» Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет.

03:00 В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения столицы.

03:00 Российский боксёр Власов подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank Олег Богданов, советник российского боксёра Максима Власова, заявил, что спортсмен заключил трёхлетний контракт с промоутерской компанией Top Rank.

03:00 В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

03:00 БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Белоруссии по футболу Борисовский БАТЭ одержал крупную победу над «Минском» в матче четвёртого тура чемпионата Белоруссии по футболу.

03:00 Колосков отреагировал на смерть экс-советника президента РФС Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что скончавшийся экс-советник главы организации Марк Годик определил развитие советского и российского футбола.

03:00 В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.

03:00 «Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением более 1 млн человек в России наблюдается в Перми и Нижнем Новгороде (3,9).

03:00 Касаткина во время самоизоляции сняла видео о жизни с теннисной ракеткой Российская теннисистка Дарья Касаткина во время самоизоляции в связи с коронавирусом сняла видео о жизни с теннисной ракеткой.

03:00 В Москве рассказали, кто чаще всего нарушает самоизоляцию Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что чаще всего режим самоизоляции в столице нарушают молодёжь, подростки и люди среднего возраста.

03:00 Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, выразила возмущение введением штрафов за нарушение самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

03:00 В Воронеже умерла женщина с положительным тестом на коронавирус В Воронеже зафиксирован первый случай смерти пациента с положительным предварительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

03:00 СМИ: Хоккеист Голдобин заработает 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА Стало известно, сколько заработает российский нападающий Николай Голдобин в московском хоккейном клубе ЦСКА за два сезона.

03:00 Представитель ВОЗ назвала причину роста случаев коронавируса в Москве Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве связан с расслабленным поведением горожан за последние десять дней. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

03:00 СМИ: АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона Английская премьер-лига (АПЛ) ведёт переговоры с компанией Sky Sports по поводу действий в случае возможной отмены сезона из-за эпидемии коронавируса.

03:00 ОПЕК+ 12 апреля продолжит переговоры по сделке Министры ОПЕК+ 12 апреля в полном составе продолжат переговоры по сделке о сокращении добычи нефти.

03:00 Футболистка сборной США показала свою тренировку на девятом месяце беременности Футболистка «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган показала, как тренируется с гирей на девятом месяце беременности.

03:00 Премьера Великобритании выписали из больницы Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен из-за коронавируса. Джонсон будет продолжать лечение в своей загородной резиденции.

03:00 Команда Джикии стала победителем киберспортивного турнира РФС Команда защитника московского «Спартака» Георгия Джикии выиграла турнир по киберфутболу Российского футбольного союза (РФС).

03:00 Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича В Москве сотрудники правоохранительных органов спасли москвича, который, находясь в гостях, чуть не погиб при попытке сделать селфи в окне многоэтажного дома.