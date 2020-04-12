WP: адвокат Ассанжа сообщила, что родила от него двоих детей за время его заточения в посольстве Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей за время своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, передаёт The Washington Post. Об этом сообщила невеста Ассанжа и мать его детей адвокат Стелла Моррис, призвавшая отпустить его из тюрьмы из-за распространения там коронавируса.

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа адвокат Стелла Моррис рассказала, что за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, свои отношения с обвиняемым в США в шпионаже и раскрытии секретной информации, а в Швеции — в сексуальных домогательствах и изнасиловании, Ассанжем Моррис раскрыла, дабы призвать суд выпустить его под залог по состоянию здоровья.

По словам Моррис, она беспокоится за жениха, из-за распространения коронавируса среди заключённых в тюрьме, где его содержат. По её мнению, здоровье Ассанжа находится под угрозой из-за его проблем с лёгкими и психологическим здоровьем после длительной изоляции.

«Я чувствую, что жизнь Джулиана может подойти к концу», — приводит издание слова Моррис.

Девушка также рассказала, что влюбилась в Ассанжа после встречи с ним в 2011 году, когда стала одним из адвокатов австралийца. В итоге она проводила «почти каждый день» в посольстве.

При этом The Washington Post полагает, что возлюбленным удавалось скрывать свои отношения от властей Эквадора, которые предоставили Ассанжу убежище в своём посольстве в Лондоне.

По данным издания, Ассанж наблюдал за рождением своих детей на видео и что ему удалось тайно встретиться со старшим сыном двухлетним Габриэлем в посольстве. Кроме того, оба сына посетили отца в лондонской тюрьме «Белмарш».