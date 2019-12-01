FAZ: ЦРУ подслушивало разговоры Ассанжа в эквадорском посольстве — особенно с русскими

Испанская охранная фирма вела аудио- и видеозапись встреч основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с посетителями посольства Эквадора в Лондоне, где он получил дипломатическое убежище, сообщает Frankfurter Allgemeine. После этого сведения передавались ЦРУ. По имеющейся информации, особое внимание спецслужбы уделяли разговорам с гостями из России и США.

Испанская охранная фирма шпионила за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, пока он находился в посольстве Эквадора, и, по имеющейся информации, передавала полученные сведения ЦРУ, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Компания UC Global S. L. вела звукозапись и видеосъёмку во время встреч Ассанжа с его адвокатами, посетителями, сотрудниками посольства и врачами. Говорится, что особое внимание ЦРУ уделяло гостям из России и США. Есть записи с актрисой Памелой Андерсон, лауреатом Пулитцеровской премии Лоуэллом Бергманом, немецким хакером Энди Мюллером-Магуном. Сотрудники охранной фирмы даже обыскали его сумку, а также сделали фотографии серийных номеров его мобильного телефона и камеры.

В комнатах, где Ассанж принимал посетителей, были установлены микрофоны и сломаны электронные устройства для улучшения качества записи. Охранная фирма отрицает свою вину, утверждая, что действовала по поручению властей Эквадора. После того как Ассанж подал заявление высший уголовный суд Испании начал расследование. Во время обысков в офисах компании были найдены жёсткие диски, оружие и наличные деньги. Главу охранной фирмы временно задержали.