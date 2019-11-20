Guardian: в Швеции прекращено дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

Правоохранительные органы Швеции прекратили следствие по делу в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране обвиняли в изнасиловании, сообщает The Guardian. Как отмечает обозреватель издания, хотя Стокгольм теперь не будет требовать выдачи Ассанжа, который в данный момент отбывает срок в британской тюрьме, ему по-прежнему угрожает экстрадиция в США.
Шведские правоохранительные органы по результатам «повторного рассмотрения доказательств» закрыли дело в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, возбуждённое против него в 2010 году о обвинению в изнасиловании, пишет британская The Guardian.
По данным газеты, заместитель генпрокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что доказательства, представленные потерпевшей стороной, были признаны достоверными, однако в связи с тем, что с момента предполагаемого преступления прошло почти десять лет, свидетели уже не могут дать убедительные показания по памяти. «Проведя всестороннюю оценку того, что выяснилось в ходе предварительного расследования, я пришла к выводу, что имеющихся доказательств недостаточно для того, чтобы составить обвинительное заключение», — заявила Перссон, добавив, что это решение ещё может быть оспорено, если заинтересованные стороны подадут соответствующую апелляцию в генпрокуратуру Швеции.
По словам замгенпрокурора, по результатам опроса пяти свидетелей, которые уже давали показания в рамках предварительного расследования, а также двух новых обнаружилось, что представленные ими устные свидетельства стали менее надёжными, поскольку определённые обстоятельства преступления «по естественным причинам стёрлись у них из памяти».
Как напоминает обозреватель The Guardian, шведские правоохранительные органы были в 2017 году вынуждены прекратить предварительное расследование по делу Ассанжа из-за невозможности допросить последнего, поскольку он на тот момент находился в посольстве Эквадора в Лондоне, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.
В мае нынешнего года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдворили его с территории посольства, после чего он был немедленно арестован и приговорён британским судом к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог — а Швеция вновь начала в отношении активиста следственные действия, говорится в материале. Тогда госпожа Перссон заявляла, что сложившиеся обстоятельства позволяют Стокгольму вновь требовать от Великобритании экстрадировать Ассанжа для проведения допроса.
В настоящий момент Ассанж борется против экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации засекреченной информации, отмечается в статье.
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