Independent: отец Ассанжа рассказал о тюремных пытках своего сына

Джулиан Ассанж, который отбывает наказание в британской тюрьме до слушания об экстрадиции в Соединённые Штаты, подвергается пыткам и испытывает физические и психологические мучения, сообщает The Independent наблюдения его отца. В случае передачи США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет заключения за разглашение секретных сведений, однако представители ООН обращают внимание на жестокое обращение с заключённым и требуют прекратить его преследование.

Ожидая в британской тюрьме Белмарш слушания по экстрадиции в США, которое пройдёт в феврале, Джулиан Ассанж подвергается различным пыткам, пишет The Independent со ссылкой на отца основателя WikiLeaks. Джон Шилтон рассказал газете, что в тюрьме, в окружении самых злостных преступников, его сын испытывает психологические и физические страдания. По его словам, во время свидания в августе Ассанж «немного дрожал и был беспокойным», а также заметно потерял в весе.

По словам Шилтона, «невероятно», что Ассанжа продолжают держать в одной из самых печально знаменитых тюрем Великобритании, несмотря на призывы ООН к его освобождению. «Единственные, кто нарушает закон, — это правительство Великобритании и Королевская прокурорская служба», — считает отец информатора, которому согласно обвинениям Вашингтона грозит максимальное тюремное заключение в 175 лет.

Издание напоминает, что Ассанжа задержали в апреле в посольстве Эквадора, где он скрывался последние семь лет. В Соединённых Штатах его обвиняют по 18 статьям, включая нарушение закона о шпионаже. Многие обвинения связаны с созданием и работой Ассанжа в организации WikiLeaks, которая опубликовала в открытом доступе особо важные документы, составляющие государственную тайну, включая более миллиона файлов, слитых аналитиком американской разведки Челси Мэннинг.

Кроме этого, после его ареста Швеция возобновила попытки привлечь информатора к суду за якобы совершённое им в 2010 году изнасилование. Однако суд Швеции не поддержал призыв об экстрадиции Ассанжа, что подтолкнуло министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида одобрить запрос правительства США на экстрадицию основателя WikiLeaks.

Британская газета отмечает, что правозащитные организации уже заявляли о своём беспокойстве по поводу продолжительности заключения Ассанжа, включая проведённое в посольстве Эквадора время, в течение которого он не мог покинуть здание из страха перед арестом. В мае Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения, заявил, что осуждает тюремное заключение информатора, а также «намеренное, согласованное и продолжительное издевательство над Ассанжем».

По словам Мельцер, за 20 лет своей работы он «никогда не видел, чтобы группа демократических государств собиралась, чтобы преднамеренно изолировать, демонизировать и жестоко обращаться с одним человеком такое долгое время, практически не уделяя внимания человеческому достоинству и верховенству закона». Докладчик ООН призвал незамедлительно прекратить преследование Джулиана Ассанжа.