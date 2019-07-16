CNN поделился «эксклюзивными» материалами о вмешательстве Ассанжа в американские выборы

CNN заявляет, что заполучил уникальные отчёты, фотографии и видеозаписи, позволяющие судить о том, как именно Джулиан Ассанж подыграл Трампу на президентских выборах 2016 года. Как утверждает телеканал, основателю WikiLeaks помогали «россияне, связанные с Кремлём».

Появились новые примечательные свидетельства того, какую закулисную работу проделал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, чтобы повлиять на предвыборную кампанию 2016 года в пользу Трампа. В эксклюзивном репортаже CNN Алекс Маркардт подробно расскажет, что можно узнать из многочисленных отчётов по результатам наблюдения.



В последние месяцы перед президентскими выборами 2016 года посольство Эквадора в Лондоне превратилось в командный пункт WikiLeaks, во главе которого стоял основатель сайта — Джулиан Ассанж, получивший там политическое убежище.



Сотни отчётов по безопасности, видеозаписей и фотографий, ставших эксклюзивным достоянием CNN и подтверждённых сотрудником эквадорской разведки, в поразительных новых подробностях показывают, как Ассанж прямо из посольства публиковал украденную электронную переписку демократов и с кем он встречался: с хакерами мирового уровня и с россиянами, связанными с Кремлём.



Сенсационный материал в сопоставлении с хронологией, изложенный в докладе (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера, рисует поразительную картину того, как Ассанж организовал решающий «слив» документов, имея в своём распоряжении лишь несколько комнат посольства.



Согласно эксклюзивным отчётам о наблюдении, основатель WikiLeaks, получивший политическое убежище в 2012 году, обладал в этом здании огромной властью, сравнимой с посольской. Он регулярно конфликтовал с послами и даже, как видно на этой эксклюзивной фотографии, сделанной системой наблюдения, прибегал к рукоприкладству в отношении охранников посольства.



В документах описано, как Ассанж потребовал и получил высокоскоростной интернет, телефоны и список особых гостей, которым было позволено не предъявлять удостоверение личности и не подвергаться обыску.



Эквадор, хоть и приютил Ассанжа, нанял три разные компании, работающие в сфере безопасности, в том числе UC Global со штаб-квартирой в Испании, чтобы вести за ним наблюдение. Именно UC Global были составлены отчёты, полученные CNN.



В этой пачке ранее неизвестных документов говорится, что Ассанж установил собственные записывающие устройства и использовал генераторы шума, чтобы его не могли прослушать. Всё это могло сыграть роль в его вмешательстве в выборы.



Ассанж до сих пор отрицает, что работает на Кремль или получал украденную электронную переписку от России. Многочисленные обращения за комментариями WikiLeaks оставил без ответа.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, кандидат в президенты США на выборах 2016 года: Он (Трамп. — ИноТВ) в силу своего темперамента непригоден для должности…



Шёл июнь 2016 года. Трамп и Хиллари Клинтон фактически стали кандидатами от своих партий. Выборы обещали быть ожесточёнными.



ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США на выборах 2016 года: Хиллари Клинтон довела до совершенства политику личной выгоды и даже воровства.



В этом месяце, согласно докладу Мюллера, WikiLeaks тайно контактировал с неустановленными онлайн-персонами, которые, как оказалось, были русскими хакерами.



Тем временем резко возросло число посещений Ассанжа в посольстве. Отчёты, ставшие эксклюзивным достоянием CNN, показывают, что частым гостем был этот человек — Эндрю Мюллер-Магун. Как пишет спецпрокурор, этот хакер мог поспособствовать передаче украденных документов в руки WikiLeaks.



ЭНДРЮ МЮЛЛЕР-МАГУН, хакер: Если посмотреть на интернет с точки зрения власть имущих…



Мюллер-Магун появлялся в программе Ассанжа, которая недолгое время шла на RT — российском телеканале, получающем указания от Кремля.



Как видно из записей в журнале сотрудников безопасности, дважды в том месяце (к Ассанжу. — ИноТВ) приходил руководитель лондонского бюро RT Николай Богачихин*. И во время одного из этих визитов, длившегося всего пять минут, он передал Ассанжу USB-накопитель.



В объяснение своих встреч с Ассанжем Богачихин заявил CNN: «RT выпустил целый ряд передач с господином Ассанжем. В процессе работы происходило всё, что непосредственно связано с созданием контента».



Мюллер-Магун отказался что-либо комментировать для CNN, но заявил The Washington Post, что у него не было материалов, полученных в результате взлома, до их публикации.



Однако американские разведывательные ведомства пришли к заключению, что RT активно сотрудничал с WikiLeaks и это внесло немалый вклад в попытки России обеспечить Трампу победу. RT всё отрицает.



ВЕДУЩАЯ CNN, эфир 14 июня 2016 года: Российские хакеры взломали компьютерную систему национального комитета Демократической партии.



14 июня 2016 года национальный комитет Демократической партии объявил, что его системы подверглись нападению хакеров, и обвинил во взломе Россию. Трамп отмахнулся от утверждений о причастности России и предположил, что комитет сам себя взломал.



Спустя пять дней, как указано в эксклюзивных документах, Ассанж получил новое оборудование «для передачи данных». А атташе по вопросам безопасности при посольстве даже помог установить технику.



6 июля WikiLeaks вышел на связь с российскими хакерами, которые использовали псевдонимы Guccifer 2.0 и DC Leaks. Согласно докладу Мюллера, это было прикрытие для российской военной разведки. WikiLeaks предупредил русских: приближается общенациональный съезд Демократической партии и Клинтон закрепит за собой поддержку сторонников Берни Сандерса. Согласно докладу Мюллера, через восемь дней WikiLeaks получил зашифрованные файлы под названием «большой архив». В тот же самый день Ассанж снова встретился с Мюллером-Магуном, они провели вместе более четырёх часов. Из отчётов службы безопасности ясно, что это одна из по меньшей мере дюжины встреч, состоявшихся в посольстве до выборов.



На фотографиях с камер наблюдения видно, что в день, когда стартовал национальный съезд Республиканской партии, в посольство пришёл мужчина в маске и солнечных очках. Охранник покинул свой пост, чтобы принять у него пакет. В документах говорится, что это, вероятно, была специально организованная встреча. Впрочем, неясно, соотносится ли она как-то с сообщением, отправленным в тот же день, 18 июля: согласно докладу Мюллера, WikiLeaks сообщил российским хакерам, что получил файлы и собирается опубликовать их «на этой неделе».



Спустя четыре дня на своём сайте WikiLeaks опубликовал великое множество украденных файлов. И тогда началось…



Более 20 тысяч электронных писем национального комитета Демократической партии продемонстрировали, что партийная верхушка предпочитала Клинтон Берни Сандерсу. Съезд Демократической партии открылся — и погряз в хаосе.



ДЕББИ ВАССЕРМАН-ШУЛЬЦ, председатель национального комитета Демократической Партии на 25 июля 2016 года: Пожалуйста, успокойтесь.



Председателю национального комитета пришлось сложить полномочия. Трамп атаковал.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Россия, если ты сейчас слушаешь, надеюсь, ты сможешь найти 30 тысяч недостающих писем.



До выборов оставались считанные недели, и Россия, как сказано в докладе Мюллера, написала WikiLeaks и предложила новые файлы. «Вы не будете разочарованы», — писали хакеры.



Получив от русских хакеров несколько файлов, WikiLeaks всего через несколько дней начал публиковать 50 тысяч электронных писем, украденных у председателя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты. Эти публикации проливали свет на внутреннюю борьбу и пререкания.



ДЖОН ПОДЕСТА, председатель избирательного штаба Хиллари Клинтон: Если бы дело было в прозрачности, они бы выложили их все. А они выкладывают по чуть-чуть.



Команда Мюллера подозревает, что передача состоялась 19 сентября, в тот же день, когда Ассанж, согласно отчётам о наблюдении, снова встретился с хакером Эндрю Мюллером-Магуном.



В последний месяц перед выборами WikiLeaks порционно публиковал электронную переписку Подесты.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это только что опубликовали. WikiLeaks! Люблю WikiLeaks!



Стенограммы оплаченных речей Клинтон, адресованных Wall Street. Сотрудники, критикующие её «ужасные инстинкты»…



ДОНАЛЬД ТРАМП: WikiLeaks… WikiLeaks — это что-то невероятное!



По словам американского чиновника и согласно документам, полученным CNN, правительство США решило вмешаться — предупредило Эквадор: остановите Ассанжа, или будут последствия.



Всего за три недели до выборов Эквадор изолировал Ассанжа: больше никаких телефонов, интернета и гостей. Вскоре после этого посольство смягчило ограничения по посещениям. И 19 октября в час ночи, как видно из полученных CNN материалов наблюдения, два сотрудника WikiLeaks пришли и забрали около сотни жёстких дисков. Охрана хотела изучить эти жёсткие диски, но не могла: сотрудники WikiLeaks были в особом списке людей, которых нельзя обыскивать.



Один из послов Эквадора, работавших в посольстве во время пребывания там Ассанжа, заявил CNN, что его правительство никогда не давило на него, чтобы он создавал особые условия для Ассанжа.



Но в апреле этого года мир Ассанжа обрушился: новый президент Эквадора, сославшись на его участие во вмешательстве в американские выборы, лишил его источника всех возможностей — политического убежища. Британская полиция вынесла его из посольства.



ДЖУЛИАН АССАНЖ, основатель WikiLeaks: У Великобритании нет хороших манер!



И Министерство юстиции США распечатало секретные обвинения, никак не связанные, однако, с выборами. Вместо этого (Ассанжу. — ИноТВ) вменили то, что он выпрашивал и публиковал секретные материалы Пентагона в 2010 году. Ассанж утверждает, что невиновен.



И, как по заказу, на защиту Ассанжа встала Россия. Высокопоставленные чиновники обвиняют США в нарушении его прав, заявляя: «Рука «демократии» сжимает горло свободе».



АЛЕКС МАРКАРДТ, старший корреспондент CNN: В данный момент Джулиан Ассанж находится в британской тюрьме — дожидается слушания об экстрадиции, которое должно пройти в феврале 2020 года, почти через год после его ареста. По прогнозам, процесс экстрадиции будет долгим и запутанным.



И если он попадёт в руки американских прокуроров, его ждёт длинный список обвинений, в том числе 17 обвинений в нарушении Закона о шпионаже путём получения и публикации секретных материалов Пентагона. А это значит, что остаток своей жизни он может провести в тюрьме.



Алекс Маркардт, CNN.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 июля 2019 года.

Комментарий ИноТВ:



Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала «инфобомбу» CNN в своём Telegram-канале: «У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил.



Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в Твиттере фоточки выкладывала. Кинуть ссыль?



И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вёл. Трудно вести программу без техсредств. Чумовая была программа. Сами нагуглите?»

