Fox News: Трампа обвиняют в госизмене за ответ на вопрос об «иностранном компромате»

В недавнем интервью Дональд Трамп заявил, что, если бы иностранцы предложили ему компромат на политического противника, он бы их выслушал. После этого влиятельные демократы и СМИ обвинили его в государственной измене, сообщает Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, демократы фактически обвинили в измене самих себя, поскольку в 2016 году они воспользовались скандальным «досье» на Трампа, полученным от британского шпиона.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. В прежние, не столь уж далёкие времена, если бы вы захотели совершить государственную измену, вам бы пришлось для этого потрудиться. Вы бы встречались со своим куратором в венском общественном парке и передавали ему ядерные коды. Или установили бы в своём подвале коротковолновый радиопередатчик и радировали бы врагу о перемещении войск. Раньше свою страну предавали так.



Но сегодня планка гораздо ниже. Если верить демократам, Дональд Трамп совершил государственную измену, просто ответив на гипотетический вопрос репортёра.



Вот как это было. В недавнем интервью Джордж Стефанопулос спросил президента, что бы тот сделал, если бы иностранное правительство предложило его избирательному штабу компрометирующую информацию о ком-либо из его оппонентов. Вот что ответил президент.



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, главный политический корреспондент ABC News: Если на этот раз иностранцы — Россия, Китай, кто-нибудь ещё — предложат вашему избирательному штабу информацию об оппоненте, ваш штаб должен принять эту информацию или позвать ФБР?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Думаю, можно сделать и то, и другое. Может быть, это интересно послушать. Я не… Нет ничего плохого в том, чтобы послушать. Если бы из какой-то страны, скажем, из Норвегии, позвонили: «У нас есть информация о вашем оппоненте!» — что ж, наверное, я бы хотел её услышать.



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Вы хотите подобного вмешательства в наши выборы?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это не вмешательство. У них есть информация. Думаю, я бы её принял. Если бы я решил, что что-то не так, я бы, возможно, обратился в ФБР. Если бы я решил, что что-то не так.



Представим себе такой сценарий: звонит Норвегия и сообщает вам что-то постыдное про Бето О’Рурка. Может быть, он носит парик. Или, может быть, эти его большие, как у Бобби Кеннеди, зубы на самом деле вставные. Кто знает, какой компромат у этих скандинавов на Бето! Но вы рады послушать, что бы это ни было, потому что… почему бы нет? Вдобавок, это забавно. Большая ошибка! Знаете что, вы только что совершили государственную измену! Преступление, которое карается смертью.



ХАКИМ ДЖЕФФРИС, конгрессмен США: Принимать помощь от враждебного иностранного государства, такого как Россия, — это поведение изменника.



ТЕД ЛЮ, конгрессмен США: То, что сказал Дональд Трамп, это не по-американски, непатриотично и невероятно.



СТИВ КОЭН, конгрессмен США: Он такой чокнутый! Можно подумать, что… На прошлой неделе было: «Летите на Марс, забудьте про Луну!» Месяц назад: «Летите на Луну!» Ему самому надо на Луну. Ральф Крэмден должен был отправить туда его, а не Одри Мэдоуз*!



БЕТО О’РУРК, кандидат в президенты США: Я думаю, вчерашний ответ президента Джорджу Стефанопулосу подчёркивает важность принятия мер для объявления импичмента.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Все в стране должны быть в полнейшем ужасе от того, что вчера вечером сказал президент.



«В полнейшем ужасе»! Явный признак того, что абсурд достиг апогея, это когда люди, которые рефлекторно принимают сторону, скажем, правительства Гватемалы, а не собственных граждан, решают учить вас, что патриотично, а что нет. «Это не по-американски!» — заявляет Тед Лю. Смех да и только!



Но если эта реакция показалась вам истеричной, погодите, вы ещё не видели реакции сообщества телекомментаторов. Это просто ад!



СЬЮЗАН ДЕЛЬ ПЕРСИО, политтехнолог: Он предатель столпов нашей демократии! Вот что показало это интервью.



ДЖОН АВЛОН, старший политический аналитик CNN: То, что сейчас сделал Дональд Трамп, это самый страшный кошмарный сон наших отцов-основателей!



ДЖЕЙМС КЛЭППЕР, бывший директор Национальной разведки США, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности: У меня не хватает прилагательных, чтобы отреагировать… чтобы описать мою реакцию на это.



АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Если бы любой другой президент сказал что-то подобное, республиканцы в конгрессе назвали бы его предателем, и их можно было бы понять.



ДЭВИД ЧЕЛИАН, политический директор CNN: То, что он сказал, немыслимо. Это разрушает самые основы нашей демократии.



ЖЕНЩИНА: Это в точности подпадает под определение сговора.



АНА НАВАРРО, политтехнолог: Я думаю, это измена. Я думаю, это компрометирует, это опасно, это неправильно, это незаконно.



Опасно! Неправильно! Незаконно! Одним словом, измена. Вот что это, если вы берёте компрометирующую информацию о политическом противнике от иностранцев. Просто определимся с терминами.



Погодите-ка… Нас точно устраивает это новое определение? Кажется, у него могут быть непредвиденные последствия… Похоже, что некоторые из этих людей, бросающих яростные обвинения в государственной измене, по их же собственным понятиям, сами её совершили.



Рассмотрим, к примеру, досье на Трампа. Помните его? В Вашингтоне досье на Трампа читали все: помощники Джона Маккейна об этом позаботились. Затем наши разведывательные службы использовали досье, чтобы обосновать масштабную слежку за американскими гражданами. Но вот что интересно: досье не американское, его составили не наши агентства, ЦРУ и ФБР. Досье передал человек по имени Кристофер Стил, долгое время работавший на британскую разведку. Иными словами, иностранный деятель. Информация Стила, информация, лежащая в основе досье, была не из нашей страны, она поступила от иностранцев, от русских! Все это знали уже тогда. Стил заявлял об этом вслух.



Вот что в 2017 году написал в Twitter пресс-секретарь Хиллари Клинтон Брайан Фэллон, цитирую: «Жаль, что до выборов я не знал о найме Кристофера Стила. (Его нанял избирательный штаб Хиллари.) Если бы я знал, я бы вызвался лететь в Европу и помогать ему», — конец цитаты. Далее Фэллон заявил, что избирательный штаб Хиллари с гордостью принимал компромат от иностранцев. Цитирую: «Я бы, вероятно, вызвался сам лететь в Европу с целью проверки, если бы так можно было предать огласке больше этого перед выборами», — конец цитаты. Когда Фэллон говорит «это», он имеет в виду вульгарный компромат, полученный от русских. То есть по понятиям Теда Лю — вы его только что слышали — это антиамериканская позиция. Это государственная измена.



Забавно, что Брайан Фэллон сегодня не за решёткой. Ему никогда не предъявляли обвинений в госизмене или в чём-либо ещё. Никому из избирательного штаба Хиллари Клинтон не предъявляли. Они все по-прежнему гуляют на свободе. Несмотря на то что они, процитируем MSNBC, «предатели столпов нашей демократии». Что бы это ни значило. К настоящему времени некоторые из них, вероятно, нашли новые занятия — возможно, лоббируют интересы иностранных правительств. Так часто бывает. Это проторённая дорожка политических консультантов, желающих заработать. Это также — по определению — предательство Америки. Однако в Вашингтоне это так распространено, что никто этого больше не замечает. Что само по себе говорит о многом.



Дата выхода в эфир 13 июня 2019 года.



* Одри Мэдоуз — актриса, игравшая в комедийном сериале «Новобрачные» (Honeymooners) роль жены главного героя, Ральфа Крэмдена. «Сейчас ты у меня на Луну отправишься!» — одна из наиболее известных цитат из этого сериала (прим. ИноТВ).