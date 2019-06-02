Fox News: настоящая угроза американским выборам — Мексика, а не Россия

Если вы ищете страны, которые по-настоящему влияют на американскую политику, таких довольно мало. Любой человек, живущий в Вашингтоне, может сказать вам это. В этот список Россия не входит, зато Мексика определённо там есть.

В начале прошлого цикла президентских выборов Мексика, например, предприняла, как охарактеризовал это Bloomberg News, беспрецедентное усилие, пытаясь добиться того, чтобы её граждане, постоянно живущие в США, получили американское гражданство. Цель, конечно же, очевидна: сделать из них избирателей, чтобы они могли голосовать и добиться поражения Дональда Трампа. Россия никогда не рассматривала столь наглого вмешательства в выборы, а вот Мексика — да.

И это ещё не конец. Марсело Эбрард — нынешний министр иностранных дел Мексики. В период с 2006-го по 2012-й он был мэром Мехико. Очень известный человек в своей стране. Но в период между этими двумя должностями он находился здесь, в США. Чем он занимался? Ну, работал в интересах Демократической партии.

Он по-испански призывал латиноамериканских избирателей идти голосовать за Хиллари Клинтон. Затем он сравнил Дональда Трампа с Адольфом Гитлером. Деликатность не относится к числу его сильных сторон.

Представьте себе, если бы русские сделали нечто подобное, отправили бы друга Владимира Путина, скажем, бывшего мэра Москвы, в США, чтобы он в течение всего предвыборного цикла записывал рекламу в поддержку Трампа. Чем бы это закончилось? Да, это немыслимо: его бы, скорее всего, арестовали.

Тем не менее высокопоставленный мексиканский политик именно так и поступал, и это никого не волновало. Почему? Потому что это помогало Хиллари Клинтон. Подобное здесь происходит уже много лет. Опять же, любой человек, живущий в Вашингтоне, может сказать вам: даже сейчас всё делается именно таким образом.

Вот ещё один пример — Хуан Эрнандес. Он не раз был на нашей программе в качестве гостя. Он при президенте Висенте Фоксе возглавлял ведомство, занимающееся мексиканцами за рубежом. Как он описал свою работу? А вот как, цитирую: «Я хочу, чтобы третье поколение, седьмое поколение в Соединённых Штатах… я хочу, чтобы все они думали: «Мексика прежде всего».

Эрнандес утверждал, что мексиканские иммигранты в США всегда, цитирую, «будут одной ногой находиться в Мексике и никогда полностью не ассимилируются».

Всё это просто тщетная надежда со стороны Мексики? Они работают над тем, чтобы претворить это в жизнь. Мексиканское правительство понимает, что если иммигранты в США начнут говорить по-английски, они гораздо быстрее ассимилируются в американскую культуру, а оно этого не хочет.

Теперь мексиканское правительство заявляет, что потратит 150 миллионов долларов на предвыборную кампанию, чтобы убедить живущих здесь, в нашей стране, мексиканцев продолжать говорить по-испански. Слышали когда-нибудь об этом на CNN? Хм...

И это ещё не всё. Мексика в течение многих лет помогала своим гражданам нарушать наши федеральные законы. Мексиканское правительство опубликовало брошюру с советами мигрантам, как проникнуть в нашу страну. Консульство Мексики в Сан-Франциско распространяло свои десять золотых правил для иммигрантов в США. В этом документе нелегальным иммигрантам давались инструкции, как избежать ареста и депортации. Мексиканское правительство оплачивало адвокатов, чтобы завалить наши суды делами по депортации.

Мы можем продолжать и продолжать. Смысл в следующем: именно так выглядит вмешательство враждебной иностранной державы в вашу демократию. Они не покупают в соцсети Facebook рекламу, которую никто не смотрит. Зачем? Они пытаются изменить демографию вашей страны. Это работает.

Дата выхода в эфир 29 мая 2019 года.