Washington Post: Трамп предупредил мигрантов, что в США для них нет места

«Не можем вас больше принимать, наша страна заполнена», — именно с таким обращением к иммигрантам выступил президент США Дональд Трамп, сообщает The Washington Post. Он также призвал людей, находящихся у южных границ США, разворачиваться назад, говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в его стране нет места для мигрантов, пишет The Washington Post. Таким образом американский лидер попытался убедить иммигрантов не приезжать к южной границе Соединённых Штатов.
«Не можем вас больше принимать. Не можем. Наша страна заполнена. Наша территория заполнена, этот сектор заполнен. Не можем вас больше принимать. Извините. Так что поворачивайте назад», — заявил Трамп во время круглого стола на пункте пограничного дозора в Калифорнии.
Он также пригрозил Мексике ввести 25%-ные пошлины на производимые в стране автомобили в том случае, если мексиканское правительство не нарастит своих усилий по сокращению миграции из Центральной Америки.
Трамп также отверг обвинения со стороны мигрантов в преследовании. При этом он указал на то, что они в большинстве своём являются «членами банд, которых обучили юристы».
Заявление Трампа о том, что в США нет места, вызвало немедленную реакцию со стороны критиков американского лидера.
«Это просто смехотворное заявление, — отметила конгрессмен-демократ Прамила Джаяпал. — У нас в стране есть сельскохозяйственные отрасли, которые отчаянно нуждаются в рабочих. В Калифорнии и других местах наши строительные отрасли отчаянно нуждаются в рабочих. Иммиграция всегда была не просто вопросом миграционной политики, но и того, кем мы являемся как страна».
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