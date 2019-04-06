Washington Post: Трамп предупредил мигрантов, что в США для них нет места

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в его стране нет места для мигрантов, пишет The Washington Post. Таким образом американский лидер попытался убедить иммигрантов не приезжать к южной границе Соединённых Штатов.

«Не можем вас больше принимать. Не можем. Наша страна заполнена. Наша территория заполнена, этот сектор заполнен. Не можем вас больше принимать. Извините. Так что поворачивайте назад», — заявил Трамп во время круглого стола на пункте пограничного дозора в Калифорнии.

Он также пригрозил Мексике ввести 25%-ные пошлины на производимые в стране автомобили в том случае, если мексиканское правительство не нарастит своих усилий по сокращению миграции из Центральной Америки.

Трамп также отверг обвинения со стороны мигрантов в преследовании. При этом он указал на то, что они в большинстве своём являются «членами банд, которых обучили юристы».

Заявление Трампа о том, что в США нет места, вызвало немедленную реакцию со стороны критиков американского лидера.

«Это просто смехотворное заявление, — отметила конгрессмен-демократ Прамила Джаяпал. — У нас в стране есть сельскохозяйственные отрасли, которые отчаянно нуждаются в рабочих. В Калифорнии и других местах наши строительные отрасли отчаянно нуждаются в рабочих. Иммиграция всегда была не просто вопросом миграционной политики, но и того, кем мы являемся как страна».