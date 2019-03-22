Guardian: воруют — «колючую стену» Трампа уже продают мексиканцам на заборы

Американские власти протянули километры колючей проволоки для укрепления границы с Мексикой, однако воры посмеялись над стеной Дональда Трампа, пишет британская газета The Guardian. Предприимчивые грабители крадут проволоку и продают её мексиканцам на заборы вокруг домов — за которые уже заплатило правительство США.

Америка платит за стену: воры насмехаются над Трампом и крадут колючую проволоку, выполняющую функцию пограничного заграждения, пишет британская газета The Guardian.

Как сообщается в статье, 15 человек были арестованы за кражу колючей проволоки, установленной властями США, и продажу её местным жителям в Тихуане.

Мексиканцы строят заборы, за которые уже заплатила Америка, рассказывает издание. В последние месяцы власти США протянули километры колючей проволоки в стремлении укрепить границу с Мексикой и удержать мигрантов от незаконного проникновения на территорию Соединённых Штатов.

Однако воры города Тихуана в насмешку над попытками Дональда Трампа повысить безопасность границ украли колючую проволоку и перепродали её местным жителям в Мексике, сообщает британская газета.

Жители приграничных районов рассказали телеканалу в Тихуане, что предприимчивые индивидуумы предлагали купить у них украденную колючую проволоку и установить её по цене всего лишь 40 песо за дом — то есть примерно за $2, пишет The Guardian.

За кражу было арестовано 15 человек, но никого из них не задержали надолго. По данным местных СМИ, колючая проволока, которую задержанные предлагали местным жителям, совпадает с той, которая была установлена на границе, и не продаётся в мексиканских магазинах бытовой техники.

Одна из жительниц рассказала тихуанской газете, что человек, продававший проволоку, был явно не из Мексики: «Это был американский бродяга: голубые глаза, светлые волосы. Он не очень хорошо говорил по-испански». По её словам, у мужчины была тележка для покупок, полная колючей проволоки, и он толкал её по улицам района, предлагая свой товар местным домовладельцам. «Если бы мы знали, что это со стены, никто бы ничего не купил», — заверила журналистов жительница района.

Километры колючей проволоки были установлены вдоль границы, когда караваны мигрантов из Центральной Америки начали прибывать в приграничные мексиканские города и Дональд Трамп начал говорить о ситуации как о чрезвычайной, напоминает британская газета. Президент США всё ещё пытается добиться финансирования для строительства пограничной стены с Мексикой.

Однако проволока оказалась привлекательной для жителей Тихуаны, число убийств в которой достигает 138 на 100 тыс. жителей, что делает город самым смертоносным в мире.

Местные сотрудники служб безопасности связывают недавний рост насилия в Тихуане с разногласиями между наркоторговцами. В результате правительство США начало возвращать в Мексику лиц, ищущих убежища, до вынесения официального решения по их делам, отмечает The Guardian.