N-TV: введя чрезвычайное положение ради стены, Трамп возмутил не только противников

Решение Дональда Трампа ввести чрезвычайное положение на юге США, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой, вызвало раздражение не только среди демократов. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, генпрокуроры многих американских штатов и даже некоторые республиканцы сочли такой шаг президента неуместным, лишённым законных оснований и нарушающим конституционный порядок.

Американский президент Дональд Трамп организовал себе средства на строительство стены на границе с Мексикой, прибегнув к вводу чрезвычайного положения, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Однако этим крайне раздражены не только демократы, но и республиканцы.

Заявление Трампа о вводе чрезвычайного положения на границе с Мексикой встретило значительное сопротивление, отмечает телеканал. Лидеры демократов в палате представителей конгресса США и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шумер обвинили Трампа в нарушении конституции. Комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства хочет провести расследование. Кроме того, решению Трампа воспротивились многие генпрокуроры. Неспокойно и среди сторонников американского президента: многие известные республиканцы критически высказались по поводу его заявления.

Трамп в связи с этим сказал, что не должен был этого делать, однако он хотел построить стену как можно быстрее. Пелоси написала в Twitter, что подобное высказывание — лучшее подтверждение неправомерности чрезвычайного положения, введённого президентом США. На границе с Мексикой нет никакого кризиса, а потому такой шаг Трампа является нарушением конституции. Как и Пелоси, Чак Шумер упрекнул Трампа в действиях вне рамок закона. Оба политика призвали республиканцев в конгрессе сообща выступить против решения американского президента.

Как отмечает N-TV, среди однопартийцев Трампа действительно есть недовольные тем, что глава Белого дома прибегнул к объявлению чрезвычайного положения. Так, сенатор Сьюзан Коллинз назвала этот шаг ошибкой, способной подорвать роль конгресса. В свою очередь сенатор Марко Рубио предостерёг: «У нас кризис на границе, но никакой кризис не оправдывает нарушения конституции».

Дональду Трампу советовали не вводить в стране чрезвычайное положение и даже предупреждали о возможном расколе внутри его собственной партии. Тем не менее, официально лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл внезапно поддержал решение президента.

Теоретически, конгресс может опротестовать заявление Трампа при помощи резолюции, которая должна быть одобрена обеими палатами. Если Трамп наложит на неё вето, конгресс может всё-таки победить большинством голосов. Однако для этого потребуется набрать две трети голосов как в палате представителей, где большинство составляют демократы, так и в сенате с преобладающим числом республиканцев.

Обладающий большим влиянием комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства намерен начать расследование. По версии председателя комитета и многих демократов, объявление чрезвычайного положения представляет собой «безответственное пренебрежение» принципом разделения власти. В течение недели Белый дом должен представить данные, обосновывающие необходимость ввода чрезвычайного положения.

Против этой меры выступили генеральные прокуроры многих американских штатов. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что Трамп ввёл чрезвычайное положение без правомерных оснований, что может спровоцировать в стране конституционный кризис. Она назвала это нарушением должностных полномочий и выразила намерение оказать сопротивление всеми доступными правовыми средствами.

Генеральный прокурор штата Мэриленд Брайан Фрош назвал действия Трампа «незаконными, ненужными и опасными». Из-за нынешнего шага американского президента расходуются средства, которые могут понадобиться в случае настоящего чрезвычайного положения.

Как напоминает немецкий телеканал, Дональд Трамп решил ввести чрезвычайное положение на южной границе США, чтобы осуществить свои планы по строительству стены на границе с Мексикой. Он обосновал это «вторжением» в страну криминальных банд, контрабандой людей и наркотиков. Ввод чрезвычайного положения позволяет президенту использовать бюджетные средства без парламентского одобрения.

На строительство стены предполагается потратить до $8 млрд. Ранее президент требовал у конгресса выделить $5,7 млрд, но демократы заблокировали это требование. В итоге конгресс постановил выделить Трампу на строительство стены всего $1,375 млрд, то есть примерно четверть требуемой суммы, напоминает N-TV.