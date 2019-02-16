CNN: Трамп установил в Белом доме гольф-симулятор за 50 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп обустроил в одной из комнат Белого дома симулятор игры в гольф стоимостью $50 тыс., передаёт CNN. Как отмечается в репортаже канала, несмотря на то, что критики президента сразу же отреагировали на сообщения о дорогостоящей покупке колкостями и шуткам, на деле оказалось, что Трамп всё оплатил из собственного кармана и не построил новый симулятор, а просто усовершенствовал старый, установленный ещё при Обаме.

По словам врача президента США, состояние его здоровья, цитирую, «в целом очень хорошо». Но ему ведь не помешало бы слегка побольше заниматься физкультурой, правда? Как сообщает The Washington Post, президент решил на собственные деньги установить в Белом доме новый симулятор гольфа. Рассказывает наш корреспондент Джини Моос.

Если вы верховный гольфокомандующий и вам хочется практиковаться дома — может быть, вам задуматься о симуляторе? Президент Трамп установил в Белом доме симулятор гольфа, занявший целую комнату, пишет The Washington Post. И что же там такого установили на почти 50 тысяч долларов?

ТЕКСТ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА: Почувствуйте реализм. Играйте на любимых полях — например, Пеббл-Бич или Сэнт-Эндрюс — в своём собственном помещении, построенном по вашим собственным требованиям.

Можно работать над замахом, измерять скорость мяча и дальность удара…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вот эти руки могут послать мяч для гольфа на 260 метров.

Ну да, а в симуляторе мяч пролетит всего лишь несколько метров.

ДЖИНИ МООС, корреспондент CNN: Но пока критики не начали колотить президента клюшками за такое решение, давайте всё же не будем забывать вот о чём...

… по данным The Washington Post, Трамп оплатил симулятор деньгами из собственного кармана. Больше того, на самом деле он просто модернизировал уже установленный и менее технически продвинутый симулятор, который поставил президент Обама.

Небольшое тренировочное поле организовал себе прямо на Южной лужайке Белого дома ещё президент Эйзенхауэр в пятидесятых годах, и этим же полем пользовались потом и другие президенты; президент Обама вместе с актёром Биллом Мюрреем практиковались в ударе «патт» прямо в Овальном кабинете, используя стакан; а комик Боб Хоуп там же закатывал мяч в пепельницу, которую держал президент Никсон. Кстати, Никсон даже установил в Белом доме дорожку для боулинга — а Трампа за такое пожурить не получится.

Тем не менее, вести о симуляторе гольфа вдохновили сатирика Стивена Колбера на вот такой твит: «Извини, «Мар-а-Лаго» (принадлежащий Трампу гольф-клуб. — ИноТВ), но ты не мог не понимать, что Трамп и тебе будет изменять». А один пользователь ответил: «А следом он, небось, ещё и собственный «Макдональдс» там устроит».

Вы только вообразите — одна из комнат Белого дома теперь устлана травой.

АКТЁР ИЗ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА: Вам обязательно нужна такая убийственная, лучшая в мире «холостяцкая берлога».

Ну и зачем тогда заниматься гольфом по всему Белому дому, когда можно заняться им в собственной «холостяцкой берлоге»? Зато теперь когда будете слышать вот этот звук из Белого дома поздней ночью, вы точно будете знать, кто там ещё не улёгся.

Джини Моос, CNN…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я ведь буду работать для вас, времени играть в гольф у меня не будет!

… Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2019 года.