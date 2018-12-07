NBC нашёл иммигранток, которые утверждают, что нелегально работали на Трампа

Телеканал NBC пообщался с иммигрантками, которые работали в национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере. Одна из женщин заявила, что приехала в США нелегально и устроилась на эту работу, не имея документов. Причём, по её словам, она уведомила будущих работодателей об этом.

Это одно из любимых мест уединения президента — национальный гольф-клуб Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Викторина Моралес работала здесь горничной с 2013 года.

ВИКТОРИНА МОРАЛЕС: Мне нравилось работать на него, но, когда я увидела, как он говорил о нас при вступлении на пост президента, я почувствовала себя униженной.

По словам Моралес, она нелегально приехала в эту страну из Гватемалы.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Как вы получили эту работу без каких-либо документов?

ВИКТОРИНА МОРАЛЕС: Я сказала им, что у меня нет документов, что я не говорю по-английски и, что я иммигрантка. Они сказали: «Это не имеет значения».

Сандра Диаз утверждает, что она также работала в Бедминстере без официальных документов в период с 2010 по 2013 год.

Президент Трамп заявил, что его компании никогда не нанимали людей, не имеющих документов.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас не работает ни одного нелегального иммигранта.

Он сделал иммиграцию своей основной проблемой, угрожая возможностью временного прекращения работы правительства в течение двух недель, если его стена на границе не будет построена. Но эти женщины говорят, что они были не единственными работниками без документов в Бедминстере.



Белый дом направил NBC News в Trump Organization. В своём заявлении пресс-секретарь Trump Organization отметил: «На наших объектах работают десятки тысяч сотрудников, и у нас очень жесткая процедура найма. Если любой из соискателей предоставит поддельные документы, чтобы обойти закон, эта процедура будет немедленно прекращена».

Эти женщины выдали себя, зная, что они рискуют быть депортированными.



Дата выхода в эфир 06 декабря 2018 года.