«Гудбай, Америка»: Times рассказала о мигрантах из каравана, которые решили вернуться домой
Сотни мигрантов из каравана, пытавшегося попасть через Мексику в США, согласились вернуться домой, сообщает The Times. Среди причин, побудивших их на такое решение — неприемлемые условия и переполненность пограничных пунктов в Тихуане, сомнения по поводу получения убежища в США и действия американских пограничников, применявших против них слезоточивый газ.
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