«Гудбай, Америка»: Times рассказала о мигрантах из каравана, которые решили вернуться домой

Некоторые мигранты из каравана, пытающегося попасть в США через Мексику, вернутся домой, пишет The Times. Их отпугнули плохие условия на американско-мексиканской границе, насилие со стороны американских пограничников и слабые надежды на получение убежища в США, сообщает издание.

Сотни мигрантов из каравана, пытавшегося попасть через Мексику в США, согласились вернуться домой, сообщает The Times. Среди причин, побудивших их на такое решение — неприемлемые условия и переполненность пограничных пунктов в Тихуане, сомнения по поводу получения убежища в США и действия американских пограничников, применявших против них слезоточивый газ.

После месяцев, проведённых в подвешенном состоянии на мексиканско-американской границе, около 350 мигрантов попросили власти посодействовать с возвращением домой. «У кого-то из них есть больные родичи, кто-то скучает по семье, кто-то удивлён местными условиями, отличающимися от того, что они себе представляли», — приводит издание слова Ивонны Агир из международной организации по миграции. Однако, эти люди составляют крошечное меньшинство всего каравана, чей поход стал основной темой выступлений Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс.

По информации The Times, более 6000 мигрантов планируют остаться в Тихуане, размещаясь в спорткомплексах, палаточных городках и приютах. Их не останавливают даже разразившиеся недавно эпидемии.

В воскресенье США на несколько часов закрыли границу в районе Сан-Исидро, где её пересекало большинство мигрантов. Причиной послужили столкновения пограничников с нелегалами.

Издание также сообщает, что министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что у мигрантов есть право требовать убежища в США, а также добавил, что, при желании, они могут остаться в Мексике.