NTD: власти Мексики начали депортировать мигрантов после беспорядков на границе с США

После инцидента в приграничной Тихуане, где в выходные толпы мигрантов пытались штурмовать границу и незаконно прорваться в США, мексиканская полиция задержала и депортировала около ста человек. В мексиканских городах Тихуана и Мехикали уже находятся более 7000 мигрантов, которые стремятся попасть в Америку, и ещё сотни человек постепенно продвигаются к границе в составе новых караванов, передаёт NTD.

Власти Мексики депортировали 100 из 500 мигрантов, которые в минувшие выходные пытались силой прорваться через границу в США. Инцидент произошёл в Тихуане, и власти страны пообещали жёстко отреагировать на беспорядки.

АЛЬФОНСО НАВАРРЕТЕ ПРИДА, министр внутренних дел Мексики: Произошли несчастные случаи. Один человек забрался на автоприцеп, потерял равновесие и упал. Другой центральноамериканский мигрант перебежал через границу. Но ни дети, ни женщины, ни беременные, ни пожилые, ни молодые, ни даже те, кто устроил беспорядки, серьёзно не пострадали. Сто мигрантов высланы.

Мексиканская полиция смогла сдержать тех, кто пытался прорваться через границу. При этом военные США применили слезоточивый газ против нескольких человек, приблизившихся к заграждению.

После инцидента президент Дональд Трамп в своём Twitter призвал власти Мексики высылать мигрантов. Он заявил, что те «в любом случае не попадут в США». Президент также пообещал при необходимости навсегда закрыть границу и напомнил конгрессу о том, что нужно финансировать строительство пограничной стены.

В мексиканских городах Тихуана и Мехикали находятся более 7000 мигрантов, которые намерены попасть в США. Ещё сотни человек постепенно продвигаются к границе.

Первый караван мигрантов — в основном, из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы — двинулся в сторону США в середине октября. Люди бегут от нищеты и бандитов, надеясь найти лучшую долю в США. По словам Дональда Трампа, среди этих беженцев «много преступников».

Дата выхода в эфир 29 ноября 2018 года.