G&M: американцам пора признать, что они превратились в «плохих парней» для всего мира

В течение последних десятилетий США уничтожали демократию, вмешиваясь в дела других государств и применяя силу. Итогом такой политики стала нынешняя дружба Трампа с «диктаторами», утрата доверия со стороны традиционных союзников и «пробуждение худших инстинктов» в обществе, что наглядно иллюстрирует кризис с мигрантами, пишет The Globe and Mail. Чтобы изменить ситуацию, американцам надо честно признать эти ужасающие реалии, призывает автор.

Тот факт, что американские полицейские открыто применяют слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся пересечь южную границу США в районе мексиканского города Тихуана, и нарастающий хаос на границе на фоне фотографий, наполненных болью и страданиями, очевидно подтверждает, что Америка «оказалась на неправильной стороне истории», пишет на страницах канадского издания The Globe and Mail доцент университета штата Джорджия Джаред Йейтс Секстон.

Фотографии плачущих женщин и детей, спасающихся от облаков слезоточивого газа, пополнили коллекцию возмутительных иллюстраций с оказавшимися в клетках мигрантами, малышами, плачущими за проволочными ограждениями, и семьями, разделёнными вооружёнными людьми и практически лишёнными надежд на воссоединение, подчёркивается в статье. По мнению автора, главным виновником такого «пробуждения худших инстинктов» в США стал президент Дональд Трамп.

«Неприкрашенное лицемерие в рамках предвыборной кампании Трампа, а вслед за ним и его администрация соскоблили тонкий слой, прикрывавший наши самые низменные предрассудки. Мы погрузились в очень глубокие и очень тёмные воды», — говорится в статье.

«Печальная правда» заключается в том, что вне зависимости от стремления отрицать это или хотеть, чтобы всё было иначе, современный портрет США определяется теперь введённым Трампом запретом на въезд мусульман, преследованиями американских транссексуалов, распространением в обществе расистских настроений, не говоря уже «о поддержке президентом неонацистов и убийц» и его партнёрстве с авторитарными режимами, предупреждает автор.

«Мы теперь страна, установившая более тесные связи с Россией, Северной Кореей и Саудовской Аравией, чем с нашими традиционными союзниками в Европе и НАТО. Именно в этих порочных пактах с деспотами концентрированно выражается подлинная природа наших проблем», — пишет The Globe and Mail.

Нельзя забывать, что та «коллективная память» и американская «идентичность», которую американцы привыкли лелеять, формировалась на таких символических образах, как Франклин Рузвельт рядом с Уинстоном Черчиллем, а также Рональд Рейган, требующий от Михаила Горбачёва снести Берлинскую стену, отмечает автор: «Именно благодаря этим моментам весь мир стал видеть Америку знаменосцем и стражем свободы и демократии». В то время как нынешний президент США Дональд Трамп в открытую «нахваливает Владимира Путина — человека, вмешавшегося в его интересах в президентские выборы 2016 года, человека, критиков которого регулярно убивают», подчёркивается в статье.

«Мы наблюдаем, как господин Трамп легитимизирует Ким Чен Ына, безумного диктатора, правящего своим антиутопическим кошмаром в стране при помощи железного кулака. Мы являемся свидетелями того, как господин Трамп стремится избежать излишнего вмешательства в Саудовскую Аравию после жестокого убийства и расчленения журналиста. Мы слушаем, как господин Трамп восхищается государственными пропагандистскими СМИ тиранических режимов, предлагая возможность отмены выборов или игнорирования ограничения сроков своей администрации. И несмотря на то, что американцы гордятся нашей предполагаемой ролью героев в истории — хороших парней на мировой сцене — под токсичным руководством господина Трампа мы стали злодеями в мировых делах», — приходит к выводу The Globe and Mail.

Америка во главе с администрацией Трампа лишь теряет свои позиции на мировой арене, предупреждает автор: «Мы отказались от своего лидерства и контроля, связав свою судьбу с самыми презренными и коррумпированными странами мира, и в каждой значимой повестке мы находим новые и досадные способы провалить испытание нашего времени. С каждым процессом в мире, с каждым противоречием и каждым кризисом единственное, в чем мы уверены в наше ненадёжное время, так это в том, что наше руководство найдёт способ поставить нас рядом с теми, кто нарушает этику и морально скомпрометирован».

Соединённые Штаты уже не возглавляют борьбу с климатическими изменениями, чтобы спасти планету. Вместо этого американская администрация финансирует «бесконечные войны, которые дестабилизируют целые регионы», в то время как американское оружие «регулярно убивает невинных мирных граждан», подчёркивается в статье.

«Мы закрываем глаза на благополучие собственных граждан, загрязняем их воздух и их пищу, лишаем их образования и стремления к счастью, сажаем их в тюрьмы и выпиваем из них все средства через прибыльную машину массового заключения. Мы уже не можем даже пытаться заявлять, что являемся лидерами в защите прав человека, потому что мы дали карт-бланш диктаторам-убийцам. Мы не можем даже отстаивать демократию, ведь наши собственные выборы оказались скомпрометированы попытками ущемить гражданские права, направленными на меньшинства», — уверен автор.

Естественно, всё это «произошло не за одну ночь», а стало лишь результатом американской политики предыдущих лет, отмечается в статье: «В течение десятилетий Соединённые Штаты уничтожали свою собственную демократию, свергая избранные правительства и вмешиваясь в дела других государств. Мы вторгались в суверенные государства, убивали огромное количество невинных жертв и совершали немыслимые преступления. К Дональду Трампу нас привела не столько скользкая дорожка, сколько долгий и предсказуемый путь».

И теперь единственный способ свернуть с этого пагубного пути, как полагает автор — это набраться мужества и признать ужасную реальность сложившейся ситуации: «Американцы давно отрицали внутренние противоречия и ужасное лицемерие, примеров проявления которого существует множество — но ведь можно просто перестать отрицать правду».

Весь остальной мир, в отличие от Америки, уже понял и осознал новые реалии, говорится в статье: «Насмотревшись, как Дональд Трамп постоянно подлизывается к господину Путину и пренебрегает существующими договорами, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже высказались за мировой порядок, в котором либеральные демократические страны не должны зависеть от Америки, чтобы поступать правильно». И они правы в своих оценках, подчёркивает автор. «Если мы хотим изменить эту тенденцию и вернуть своё место мирового лидера, мы должны признать факты: мы утратили своё моральное преимущество. Это так же очевидно, как ужас на лицах мигрантов, которых разгоняют газом на границе. Теперь плохими парнями стали мы», — заключает The Globe and Mail.