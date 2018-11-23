Al Jazeera: ради американской мечты мигранты не против ночёвки на бейсбольном поле

Тысячи мигрантов из Центральной Америки приезжают в мексиканский город Тихуана на границе с США. Мечтающим о жизни в Соединённых Штатах беженцам приходится жить под открытым небом в спортивном комплексе, где уже не хватает свободного места, передаёт Al Jazeera English. В интервью телеканалу представители местных властей признались, что они с трудом справляются с людским потоком и что ситуация в регионе становится всё более нестабильной.

Замёрзшие и голодные после многих дней в пути. К американо-мексиканской границе в Тихуане, где располагается последняя стоянка каравана из Центральной Америки, прибыло ещё порядка тысячи человек. Они присоединяются к уже находящимся здесь трём тысячам человек, которые готовятся к заключительной части своего путешествия.

МАРСИО ПАДИЛЛА, беженец: Я мечтаю попасть в Соединённые Штаты, чтобы помочь моей матери. У неё проблемы. Мне 27 лет, и она воспитывала меня одна. Да поможет мне бог перейти границу!

Но этот переход случится нескоро, если случится вообще. Американские власти обрабатывают запросы на убежище медленно и усиливают охрану границы. Тихуана становится труднопроходимым местом.

ДЖОН ХОЛМАН, корреспондент Al Jazeera English: Это лишь одна из длинных очередей ожидающих, когда их пустят в спортивный комплекс, переоборудованный во временное убежище для мигрантов. Но он был уже почти полностью заполнен до их прихода, и теперь перед властями Тихуаны стоит серьёзный вопрос: что делать со всеми этими новыми людьми?

Новоприбывшие мигранты просыпаются после ночёвки на бейсбольном поле.

КАРОЛИНА ЯМИЛЕ, беженка: Когда мы приехали, было очень холодно. И у нас не было укрытия для детей. Поэтому мы все проснулись мокрые от росы.

В город направляются ещё тысячи мигрантов, и местные власти не знают, где их временно разместить. Ситуация становится всё более взрывоопасной, говорит шеф полиции.

МАРИО МАРТИНЕЗ, шеф полиции Тихуаны: Ни один город не готов принять такое количество людей. Я думаю, назревает настоящая буря. Я попросил федеральные власти оценить то, что происходит. У нас на границе несколько пунктов перехода, между которыми мы можем организованно распределить этих людей.

Но пока им некуда идти. Джон Холман, Al Jazeera, Тихуана.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2018 года.