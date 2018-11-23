ABC News: Трамп пригрозил Мексике закрыть границу и стрелять на поражение

Президент США заявил, что готов перекрыть границу с Мексикой, пока ситуацию с мигрантами не удастся взять под контроль, передаёт ABC News. Дональд Трамп также разрешил американским военным на границе в случае необходимости стрелять на поражение, обосновав это тем, что среди нелегальных мигрантов много уголовников.

В этот День благодарения президент Трамп делает жёсткие высказывания о границе. Сегодня в Мар-а-Лаго он грозит перекрыть всю границу, если Мексика потеряет контроль над прибывающими туда мигрантами. Это беспрецедентная угроза. Президент также заявляет, что разрешил военным по эту сторону границы открывать огонь на поражение. С репортажем из Флориды корреспондент ABC при Белом доме Тара Палмери.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вы — особенные люди, совершенно особенные, и мы вами очень гордимся.



Вскоре после телефонных звонков военному руководству по случаю Дня благодарения президент Трамп высказал эту радикальную угрозу в адрес Мексики.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы на какое-то время перекроем въезд в страну, пока не установим контроль.



ЖУРНАЛИСТ: По всей границе?



ДОНАЛЬД ТРАМП: По всей границе. Я имею в виду всю границу.



Президент не только угрожает иммиграции, но и заявляет, что остановит многомиллиардную торговлю.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мексика не сможет продавать в США свои автомобили. Они производят так много машин — кстати, с большой выгодой для себя, но не для нас.



Кроме того, Трамп сегодня обострил свой конфликт с председателем Верховного суда Джоном Робертсом по поводу решения судьи девятого округа временно заблокировать (президентский. — ИноТВ) запрет на предоставление политического убежища. Трамп написал в Twitter: «Судья Робертс может говорить, что хочет, но девятый округ — это полная катастрофа… Судьи не должны устанавливать законы о безопасности на границе или где-либо ещё».



ДОНАЛЬД ТРАМП: Все знают, что девятый округ совершенно от рук отбился!



Ранее на этой неделе Робертс, что для него нехарактерно, упрекнул президента за нападки на суд. Он заявил, «что независимая судебная власть — это то, за что все мы должны быть благодарны».



ДОНАЛЬД ТРАМП: Их действия, их слова, их заключения очень несправедливы по отношению к правоохранительным органам.



Сегодня президент также пригрозил временно приостановить работу госучреждений, если не получит денег на обеспечение безопасности границы, в том числе на строительство стены. Теперь он заявляет, что столкновения с войсками, недавно размещёнными на границе, могут привести к гибели людей.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Если придётся, они могут стрелять на поражение.



ЖУРНАЛИСТ: Вы это санкционируете?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я разрешил. Если придётся. Я надеюсь, что им не придётся. Но, знаете, мы имеем дело, по меньшей мере, с пятью сотнями уголовников.



Президенту Трампу задали вопросы на самые разнообразные темы, но последний вопрос был о том, за что он больше всего благодарен в этот День благодарения.



ДОНАЛЬД ТРАМП: За то, что у меня замечательная семья. И за то, что я осуществил огромные перемены в этой стране. Страна сейчас настолько сильнее, чем тогда, когда я вступил в должность, это просто невероятно!



Тара Палмери находится в Уэст-Палм-Бич с президентом. Тара, президенту Трампу также задали вопрос об убитом репортёре Washington Post Джамале Хашукджи и о докладе ЦРУ, в котором утверждается, что приказ об убийстве мог исходить от наследного принца Саудовской Аравии. Президент снова выражает сомнения по поводу его участия?



ТАРА ПАЛМЕРИ, корреспондент ABC News: Уит, президент Трамп снова защищает Саудовскую Аравию. Он заявляет, что доклад ЦРУ «не однозначен» и что наследный принц горячо отрицает свою причастность. Он также расхваливал экономические выгоды от поддержания связей с Саудовской Аравией и утверждал, что, если мы оборвём эти связи, США потеряют нефтяные сделки, а цены на нефть вырастут. Уит?



Ясно. Спасибо, Тара.



Дата выхода в эфир 22 ноября 2018 года.