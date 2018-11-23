ABC News: Трамп пригрозил Мексике закрыть границу и стрелять на поражение
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вы — особенные люди, совершенно особенные, и мы вами очень гордимся.
Вскоре после телефонных звонков военному руководству по случаю Дня благодарения президент Трамп высказал эту радикальную угрозу в адрес Мексики.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы на какое-то время перекроем въезд в страну, пока не установим контроль.
ЖУРНАЛИСТ: По всей границе?
ДОНАЛЬД ТРАМП: По всей границе. Я имею в виду всю границу.
Президент не только угрожает иммиграции, но и заявляет, что остановит многомиллиардную торговлю.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мексика не сможет продавать в США свои автомобили. Они производят так много машин — кстати, с большой выгодой для себя, но не для нас.
Кроме того, Трамп сегодня обострил свой конфликт с председателем Верховного суда Джоном Робертсом по поводу решения судьи девятого округа временно заблокировать (президентский. — ИноТВ) запрет на предоставление политического убежища. Трамп написал в Twitter: «Судья Робертс может говорить, что хочет, но девятый округ — это полная катастрофа… Судьи не должны устанавливать законы о безопасности на границе или где-либо ещё».
ДОНАЛЬД ТРАМП: Все знают, что девятый округ совершенно от рук отбился!
Ранее на этой неделе Робертс, что для него нехарактерно, упрекнул президента за нападки на суд. Он заявил, «что независимая судебная власть — это то, за что все мы должны быть благодарны».
ДОНАЛЬД ТРАМП: Их действия, их слова, их заключения очень несправедливы по отношению к правоохранительным органам.
Сегодня президент также пригрозил временно приостановить работу госучреждений, если не получит денег на обеспечение безопасности границы, в том числе на строительство стены. Теперь он заявляет, что столкновения с войсками, недавно размещёнными на границе, могут привести к гибели людей.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Если придётся, они могут стрелять на поражение.
ЖУРНАЛИСТ: Вы это санкционируете?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я разрешил. Если придётся. Я надеюсь, что им не придётся. Но, знаете, мы имеем дело, по меньшей мере, с пятью сотнями уголовников.
Президенту Трампу задали вопросы на самые разнообразные темы, но последний вопрос был о том, за что он больше всего благодарен в этот День благодарения.
ДОНАЛЬД ТРАМП: За то, что у меня замечательная семья. И за то, что я осуществил огромные перемены в этой стране. Страна сейчас настолько сильнее, чем тогда, когда я вступил в должность, это просто невероятно!
Тара Палмери находится в Уэст-Палм-Бич с президентом. Тара, президенту Трампу также задали вопрос об убитом репортёре Washington Post Джамале Хашукджи и о докладе ЦРУ, в котором утверждается, что приказ об убийстве мог исходить от наследного принца Саудовской Аравии. Президент снова выражает сомнения по поводу его участия?
ТАРА ПАЛМЕРИ, корреспондент ABC News: Уит, президент Трамп снова защищает Саудовскую Аравию. Он заявляет, что доклад ЦРУ «не однозначен» и что наследный принц горячо отрицает свою причастность. Он также расхваливал экономические выгоды от поддержания связей с Саудовской Аравией и утверждал, что, если мы оборвём эти связи, США потеряют нефтяные сделки, а цены на нефть вырастут. Уит?
Ясно. Спасибо, Тара.
Дата выхода в эфир 22 ноября 2018 года.
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