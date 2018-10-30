Guardian: на сдерживание «каравана мигрантов» Трамп отправил больше войск, чем в Сирию

Дональд Трамп отдал приказ об отправке к границе с Мексикой более 5200 солдат, которые должны будут сдержать тысячи мигрантов, движущихся в сторону США, пишет The Guardian. Издание отмечает, что на войну с «Исламским государством» Пентагон отправил в Сирию только порядка 2000 человек.

Дональд Трамп намерен отправить более 5200 солдат к границе с Мексикой. Американские правозащитники раскритиковали решение президента, обвинив его в «неправомерном использовании» Вооружённых сил, пишет The Guardian.

Глава северного командования ВС США генерал Терренс О’Шонесси объявил, что 800 военнослужащих уже на пути к техасской границе. Кроме того, 5200 человек должны прибыть в юго-восточный регион к концу недели.

Ранее выдвигались предположения, что количество солдат, участвующих в этой приграничной операции, будет гораздо меньше. Показательно, что на борьбу с «Исламским государством»* Пентагон, по его собственному признанию, отправил в Сирию порядка 2000 человек, подчёркивает издание.

«Это только начало данной операции, — заявил О’Шонесси репортёрам. — Мы продолжим корректировать это число и информировать вас. Но, пожалуйста, учтите, что в дополнении к этому мы уже задействовали 2092 бойцов национальной гвардии».

Чиновники добавили, что войска «усилят потенциал миссии» на пунктах въезда в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Они будут вооружены и будут использовать вертолёты, оборудованные приборами ночного видения и сенсорами.

Караван из нескольких тысяч мигрантов из Центральной Америки, в который входят целые семьи и пожилые люди, медленно двигался на север с середины октября и к настоящему моменту достиг юга Мексики. Они всё ещё в нескольких неделях пути до границы с США, где большинство из них хочет получить убежище, поясняет The Guardian.

Трамп, «который нагнетал злобу и страх с помощью вопроса о нелегальной иммиграции перед победой в президентской гонке 2016 года», не упустил возможности использовать этот караван в политических целях. Он надеется, что эта проблема вновь воодушевит его базовый электорат перед промежуточными выборами в конгресс США, считает издание.

«Множество членов банд и очень плохих людей затесалось в этот караван, направляющийся к нашей южной границе. Пожалуйста, возвращайтесь. Вас не примут в США, пока вы не пройдёте установленные законом процедуры. Это вторжение в нашу страну и наша армия вас ждёт!» — предупредил глава Белого дома в Twitter.

Американский союз борьбы за гражданские свободы (ACLU) осудил предпринятые Трампом меры, назвав их «политическим оппортунизмом». Представитель организации Шоу Дрейк уверен, что отправка войск на границу с Мексикой — это не только «огромная трата денег налогоплательщиков впустую», но и нарушение закона.

Между тем Мексика также начала усиливать охрану своей южной границы, которую мигранты часто пересекают на плотах по реке Сучьяте. На видео, которое оказалось в распоряжении The Guardian, видно, как местные службы мешают передвижению беженцев с помощью вертолёта и патрульного катера.

Накануне мексиканская федеральная полиция попыталась дать отпор другой группе, которая пыталась попасть в страну через межгосударственный мост. В результате резиновой пулей был убит один из мигрантов.

Министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете заявил, что полицейские не имели подобного вооружения и были атакованы мигрантами, которые швыряли камни, бутылки и петарды. Его гватемальский коллега также рассказал, что пытавшаяся пересечь границу страны группа ранила одного из стражей порядка и использовала детей в качестве живого щита.

Мексиканские власти регулярно жалуются на несправедливое обращение к их гражданам в США. Тем не менее с 2014 года они в огромных количествах задерживают и депортируют других жителей Центральной Америки, обращает внимание The Guardian.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

