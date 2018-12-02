Живущие в США мигранты рассказали Zeit о несбывшейся «американской мечте»

Die Zeit поведала об историях пяти мигрантов, проживающих сейчас в США. Они говорят о том, что чувствуют свою отчуждённость и неприязнь со стороны местных. По их словам, приход к власти Дональда Трампа изменил общественный климат и повысил долю ксенофобских настроений. Поэтому, многие приезжие скучают по родине и даже подумывают о возвращении домой.

Пять мигрантов, проживающих в США, рассказали Die Zeit о своей жизни при Дональде Трампе. 40-летний инженер из Гайаны Марк Скалтенберри, говорит о том, что многие из тех, кто едет в США, представляют себе рай, однако, на самом деле, «американской мечты» не существует. Более того, местное население не спешит приветствовать новоприбывших. Марк говорит, что расизм в Америке «вездесущ»: недавно он купил дом в «белом» районе и постоянно испытывал на себе косые взгляды. К тому же, после того как президентом стал Дональд Трамп, расизм «поднял голову», потому что Трамп подаёт своим поведением и поступками соответствующий пример. Скалтенберри боится, что Трамп «затевает нечто большое».

Строитель Висенте Кардоса, родом из Мексики, рассказал, что ему больно слышать то, что Трамп говорит о мексиканцах. Он характерезует Трампа как непрофессионального и грубого человека. Более того, Кардоса называет слова Трампа о мигрантах «лживыми», напоминая, что американцы изначально являлись нацией мигрантов. При этом, он побаивается высказывать своё мнение вслух, потому что всё сказанное им может быть потом использовано против него.

Уборщица из Суринама Линетт Нарин, говорит, что, когда она только переехала в США, всё было хорошо, однако с тех пор ситуация резко переменилась, вырос уровень преступности и стало больше бездомных. Она также более не чувствует, что ей здесь рады, и винит в этом Дональда Трампа, который изменил социальный климат в стране. По её мнению, из-за Трампа, многие американцы чувствуют, что им можно быть расистами. Кроме того, Нарин жалуется на то, что в США всё очень дорого, и ей приходится работать без выходных, чтобы оплатить счета и прокормить семью.

Нейрохирург из Египта Ахмед Эльшаркави, живущий в Баффало, говорит, что, будучи мусульманином, его очень расстраивают слова Трампа о мусульманах. Он также с сожалением отмечает усиление ксенофобских настроений в США.

Уроженка Бразилии, официантка Кассия Родригез также разочаровалась в «американской мечте»: признаётся, что жизнь в Америке на деле куда сложнее, чем кажется. Она жалуется на то, что американцы постоянно напряжены, всё время работают и думают о деньгах, а также не воспринимают мигрантов как «своих». Кроме того, Родригез, в свою очередь, отмечает ухудшение общего восприятия мигрантов с приходом к власти Трампа. «Мы чувствуем, что нам здесь больше не рады», — говорит она.

Все из опрошенных мигрантов признались, что по-прежнему чувствуют свою связь с родиной и испытывают ностальгические чувства, а также не ощущают себя американцами. Некоторые даже подумывают о возвращении обратно домой.