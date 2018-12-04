CNN: Рим накрыла «новая волна миграции» — город осадили скворцы

Перелётные скворцы ведут настоящее нашествие на Рим: они каждый вечер миллионами пролетают над Вечным городом, засыпая его помётом, передаёт CNN. Для борьбы с проблемой городская администрация наняла дрессировщиков ястребов, однако хищных птиц натаскивают не убивать скворцов, а лишь их отпугивать.
Миллионы перелётных скворцов оставляют, так сказать, свой след в Риме. Как вы и сами можете представить, все эти птицы — и, в частности, их помёт — создают весьма серьёзный беспорядок. Как сообщает Барби Надо, чтобы справиться с этой… проблемой, город прибегнул к необычной тактике.
Рим накрыла новая волна миграции — город, можно сказать, практически заразился птичьим гриппом. Каждый вечер на закате небо над Римом чернеет из-за огромных туч скворцов, улетающих зимовать на юг — и рядовые жители города из-за них уже кричат петухом.
Четыре миллиона птиц проводят весь день, наедаясь в сельской местности, а вечером обрушиваются на Вечный город «на честном слове и одном крыле», чтобы «сделать свои дела», забрасывая город твёрдым как камень помётом.
Скворцы являются в Италии охраняемым видом, поэтому римские власти поручили эту паршивую работу специалистам.
У дрессировщика ястребов Маурицио Алессандрини есть своя «птица в руках» — но в деле эти хищники проявляют себя менее страшными, чем они кажутся. Как рассказывает нам Маурицио, они применяют птиц вместе с динамиками, которые издают заранее записанные тревожные крики, чтобы сдержать птиц — по его словам, их натаскивают не чтобы убивать, а чтобы пугать.
Но кто же здесь на самом деле напуган?
ЖЕНЩИНА:Я от них спасаюсь бегством!
А некоторым людям птицы даже нравятся.
ЖЕНЩИНА:Мне они кажутся просто замечательными.
С решением применить хищников, чтобы отпугнуть мигрирующих птиц, согласны не все, но чтобы снова сделать Рим безопасным, приходится применять хоть что-то.
БАРБИ НАДО, внештатный корреспондент CNN: Ну а пока эксперты ведут споры и эта неприятная проблема ещё не решена, лучший вариант — это готовиться к такому противному дождю заранее. Специально для CNN из Рима — Барби Надо.
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