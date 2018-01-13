«Страны, где не гнездятся птицы»: Libération рассказала, как мировые СМИ переводили цитату о «грязных дырах»

В минувшую пятницу американский президент Дональд Трамп поставил в затруднительное положение СМИ всего мира, вынудив их переводить выражение (от которого американский президент уже успел откреститься) «грязные дыры» в отношении Гаити и африканских стран. Французская Libération изучила попытки мировых СМИ передать тон высказывания и при этом сберечь чувства аудитории.

Американский президент Дональд Трамп поставил в непривычное затруднение СМИ всего мира, вынудив их вспомнить самые цветистые лексические выражения в попытке перевести приписываемое ему высказывание о Гаити и африканских странах, которые он якобы назвал «грязными дырами» (shithole countries), пишет Libération.

Выражение shithole, от использования которого сам Трамп уже открестился, считается в английском языке крайне вульгарным и используется для обозначения особо отвратительных мест. «Главная трудность для переводчиков состоит в том, чтобы наилучшим образом передать грубость языка, но в то же время учитывать чувства публики», — отмечает газета.

Во Франции большинство СМИ использовали выражение «дерьмовые страны» (pays de merde) — наиболее близкое к английскому оригиналу, которое к тому же «без прикрас» передаёт стиль речи Дональда Трампа. Так же поступили и их испанские коллеги. А вот греческие СМИ уже привнесли свой нюанс, использовав выражение «помоечные страны». Большинство нидерландских изданий и вовсе отказались от вульгарной лексики, выбрав вариант «отсталые страны».

Российские СМИ не пришли к единому мнению о наилучшей формулировке. Так, агентство РИА Новости в своих материалах использовало выражение «грязные дыры», а газета «Труд» «пошла дальше», написав «сраные дыры».

Итальянцы перевели выражение Трампа как «гадюшники», а чешские СМИ предпочли словосочетание «жопа мира». В немецкой прессе чаще всего встречался вариант, который можно перевести как «крысиная дыра». «Анималистическую аллегорию» использовали и сербские средства массовой информации, использовавшие в своём переводе выражение, дословно означающее «место, где совокупляются волки».

«В Азии СМИ, кажется, по большей части испытывали затруднения в попытках найти точное слово в родном языке и при этом не шокировать публику», — пишет Libération. Так, в японских изданиях встречались формулировки «грязные страны» или «страны, воняющие, как туалеты». А китайская пресса в основном ограничилась выражением «скверные страны».

Однако самую аллегоричную и образную формулировку, по мнению Libération, использовало тайваньское агентство CNA. Его вариант: «страны, где не гнездятся птицы».