Oe24: интернет высмеял Трампа за забытый гимн

Американский президент Дональд Трамп совершил очередной «прокол», пишет Oe24. В этот раз он забыл слова гимна США и вместо того, чтобы подпевать, просто открывал рот невпопад, а потом и вовсе умолк, забыв текст. В интернете его выступление стало «хитом» и позабавило многих пользователей.