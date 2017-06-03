oe24

Март 2018

Oe24: интернет высмеял Трампа за забытый гимн

Американский президент Дональд Трамп совершил очередной «прокол», пишет Oe24. В этот раз он забыл слова гимна США и вместо того, чтобы подпевать, просто открывал рот невпопад, а потом и вовсе умолк, забыв текст. В интернете его выступление стало «хитом» и позабавило многих пользователей.

oe24

oe24: канцлер Австрии встретился с Путиным и подчеркнул общие интересы

Канцлер Австрии Кристиан Керн посетил Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, где провёл переговоры с Владимиром Путиным, сообщает Die Presse. По словам Керна, его визит стал «сигналом о том, что Австрия намерена усилить экономическое сотрудничество с Россией», несмотря на санкции.

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