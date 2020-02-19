oe24: «Я не вирус» — азиатка в венском метро протестует против расизма на почве коронавируса

Вместе со страхами по поводу коронавируса растёт враждебность к выходцам из Китая и других азиатских стран, отмечает австрийский новостной портал oe24. Молодая азиатка в Вене выразила свой протест против подобных обобщений и неприязненного отношения, спустившись в метро австрийской столицы с плакатом «Я не вирус».
Молодая азиатка в Вене протестует против обобщений, враждебности и расизма, вызванных распространением коронавируса, сообщает австрийский новостной портал oe24.
Страх перед коронавирусом ещё не иссяк, отмечает издание. На этой неделе Россия решила временно запретить китайцам въезд в страну, о чём сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, ответственная за ситуацию в сфере здравоохранения.
В общей сложности от смертельного вируса погибло уже около 2 тыс. человек, подчёркивается в статье. Однако параллельно со страхом перед новым лёгочным заболеванием растут также враждебное отношение к азиатам и склонность к огульным обобщениям.
Молодая азиатка в Вене творчески подошла к попыткам выразить свой протест против такого развития. Она спустилась в венскую подземку с самодельным плакатом «Я не вирус». Соответствующее фото со своей протестной акции она выложила в Instagram.
«Многие не знают, что человек сам по себе не является вирусом», — отметила она под своей публикацией и призвала окружающих проявлять больше чуткости. Она хочет показать, что не каждый гражданин азиатских стран является носителем коронавируса, сообщает oe24.
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