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CGTN: Москва вводит временный запрет для китайских граждан на въезд в Россию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении запрета для китайских граждан на въезд в страну, сообщает CGTN. Этот запрет, как отмечается в статье на сайте телеканала, вступит в силу с 20 февраля.
CGTN: Москва вводит временный запрет для китайских граждан на въезд в Россию
Reuters
Россия решила временно запретить въезд на свою территорию для граждан Китая, пишет CGTN со ссылкой на заявление российского премьер-министра Михаила Мишустина. Запрет вступит в силу в полночь 20 февраля.
 
Москва идёт на этот шаг из-за «ухудшения эпидемиологической обстановки» в Китае. В России на данный момент лишь 19 подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19, и власти таким образом предпринимают шаги с целью не допустить распространения болезни.
 
В качестве меры предосторожности людей, вернувших в Россию из КНР, отправляли в больницы. Кроме того, большая часть авиарейсов в Поднебесную была приостановлена. Также Москва ранее временно прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР.   
 
Российские власти приостановили выдачу рабочих виз китайским гражданам, обучавшиеся в России студенты из КНР не смогут вернуться к учёбе до 1 марта. 
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CGTN Китай Азия
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