Tages-Anzeiger: коронавирус помог швейцарцам сэкономить на коммуналке

Благодаря коронавирусу коммунальные расходы жителей Швейцарии снизились, сообщает Tages-Anzeiger. Из-за эпидемии в Китае нефть в мире существенно подешевела, и многие швейцарцы уже почувствовали этот ценовой спад на своих кошельках, отмечает издание.

Благодаря вспышке коронавируса в Китайской Народной Республике расходы на отопление швейцарцев снизились, пишет Tages-Anzeiger.

Из-за эпидемии спрос на нефть в Китае резко упал, и квартиросъёмщикам и владельцам домов в Швейцарии это только на руку, сообщает швейцарская газета.

В частности, дневное потребление нефти в Китайской Народной Республике снизилось на 2—3 млн баррелей, уточняет издание.

В результате вспышка коронавируса в Китае привела к «драматичному падению» цен на нефть в мире. И этот ценовой спад «многие швейцарцы уже почувствовали на своих кошельках», отмечает Tages-Anzeiger.

«С начала января цены на котельное топливо в Швейцарии снизились: в зависимости от региона с 91 франка (5,9 тыс. руб.) за 100 литров до 79 франков (5,1 тыс. руб)», — цитирует газета представителя швейцарской ассоциации Avenergy Suisse, представляющей интересы поставщиков горючего.

В первую очередь от снижения цен на нефть из-за коронавируса выигрывают владельцы домов в Швейцарии, которые «наполняют свои цистерны для котельного топлива», а во вторую — уже квартиросъёмщики, которые «могут надеяться на снижение коммунальных расходов», вносит ясность швейцарское издание.