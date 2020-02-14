Euronews: из-за коронавируса ощутимо страдает международный туризм

Коронавирус негативно отразился на мировой туриндустрии, передаёт Euronews. Сначала из-за него пострадали азиатские соседи Китая, а затем волна отмены туров обрушилась и на страны Европы. При этом европейцы и американцы стараются держаться от любых туристов из Азии на расстоянии, опасаясь заразиться смертельным вирусом.

Коронавирус сильно ударил по мировому туризму. Сначала из-за него пострадали азиатские страны по соседству с Китаем. Затем его волны с отменами турпоездок обрушились на европейские страны.



На Санторини, любимом острове китайцев, выбирающих Грецию для своих отпусков, ощущается «эффект домино».



АНТОНИС ИЛИОПУЛОС, глава Santorini Hoteliers: Отмены достигли 60—70 процентов за февраль и март. Но мы боимся, что в следующем месяце, в апреле, у нас будет стопроцентное аннулирование, так как консульства прекратили выдавать туристические визы. У нас есть клиенты со всего мира, которые планировали отправиться на Санторини. Теперь они звонят в отели и спрашивают, будут ли в отеле китайцы?



Подобное сейчас происходит по всей Европе: туристы из разных стран, особенно из США, отменяют свои поездки, когда узнают, что будут отдыхать рядом с китайцами.



В Греции местные жители держатся от гостей из Азии на расстоянии. Во время нашего интервью с туристом из Южной Кореи проезжавший мимо водитель крикнул ему: «Вы должны носить маску!».



ТУРИСТ: У меня в сумке есть маска, но я её не ношу.



Ли Фанг прибыл в Афины из Пекина два дня назад. Мы спросили у него, чувствует ли он, что местные жители относятся к нему с опаской?



ЛИ ФАНГ, турист из Китая: Может быть. Я говорю «может быть» — но люди в этом городе добрые. Таксисты, официанты и многие другие, все добры к нам, никто нас не преследует.



Напряжённость на греческих островах ощущается оттого, что местные жители боятся заразиться коронавирусом — а китайские туристы не желают проводить свой отпуск в масках. И, несмотря на гневные требования, ходят повсюду без них.



Дата выхода в эфир 12 февраля 2020 года.