Sky News: в Китае зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

В среду в китайской провинции Хубэй было зафиксировано более 14 800 случаев заражения вирусом COVID-19. За это же время в регионе от инфекции погибли 242 человека, что является самым высоким среднесуточным показателем летальных исходов с момента выявления заболевания, передаёт Sky News.

В среду в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавируса, зафиксировали ещё более 14 800 случаев инфекции. Представители здравоохранения страны стали использовать новый метод для идентификации COVID-19, сообщает Sky News.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Хубэй погибли 242 человека, в результате чего общее количество летальных исходов достигло 1310. Это самый высокий показатель с декабря прошлого года, когда патоген был зафиксирован впервые, обращает внимание телеканал.

Ранее делались оптимистические предположения о том, что число заражений начинает идти на спад. Во вторник китайские власти объявили, что зафиксировали самое низкое количество новых случаев COVID-19 за последние две недели. Однако Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что к кажущемуся замедлению эпидемии нужно подходить с «предельной осторожностью», отмечает Sky News.

Только в провинции Хубэй лечение от коронавируса получают 48 206 пациентов, в основном жители города Ухань. По данным региональных властей, 33 693 человека всё ещё лежат в больницах, причём 5647 из них находятся в критическом состоянии.

Под наблюдением в Хубэе находятся более 158 тыс. человек, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Всего беспрецедентные меры по борьбе с эпидемией, принятые властями страны, затронули более 60 млн китайцев, подчёркивается в статье.

По словам Sky News, сотни случаев инфекции были зафиксированы в более чем 20 странах. Но к моменту публикации статьи от COVID-19 за пределами Поднебесной скончались лишь два человека. В то же время эксперт ВОЗ Майк Райан считает, что пока ещё рано давать прогноз о том, в какой именно стадии находится эпидемия.

В настоящий момент проводятся испытания, которые должны установить, сможет ли средство для лечения ВИЧ бороться с коронавирусом. Однако, как ожидается, результаты исследования будут получены только через несколько недель.

ВОЗ провела двухдневную встречу, призванную ускорить разработку тестов, лекарств и вакцин для нового вируса. Но эксперты предупреждают, что средства против COVID-19 могут появиться лишь через несколько месяцев.