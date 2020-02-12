CGTN: сверхурочно и сообща — китайские фабрики срочно отшивают защитные костюмы

Из-за вспышки коронавируса в Китае существенно вырос спрос на защитные костюмы. Как передаёт CGTN, местные предприятия задействуют все ресурсы, работают сверхурочно и координируют усилия, чтобы в срочном порядке обеспечить страну спецодеждой, необходимой в борьбе с вирусом.

После того как произошла вспышка нового коронавируса, спрос на защитные костюмы, особенно в больницах, существенно вырос. Поэтому производители ускоряют темпы работы и координируют усилия в надежде подключить дополнительную рабочую силу и другие ресурсы, чтобы справиться с загрузкой. Корреспондент CGTN Чжэн Ибин побывал на пекинском предприятии, занимающемся производством спецодежды, и подготовил для нас вот такой репортаж.

Это компания отшивает защитные костюмы с головокружительной скоростью. Это одно из целого ряда китайских предприятий, которые пытаются удовлетворить новые производственные потребности, вызванные необходимостью борьбы с коронавирусом.

ВАН СЮЙГУАН, президент BW Tech-Textile: 28 января мы срочно вызвали на работу всех сотрудников. Но рабочих мест и персонала было куда меньше, чем требовалось, чтобы поспеть за стремительно растущим спросом.

Ради производства защитных костюмов компания отказалась от работы над всеми другими заказами и организовала дополнительные рабочие места. К счастью, благодаря содействию коллег по цеху, вопрос с нехваткой рабочих рук тоже удалось решить.

ВАН СЮЙГУАН: Мы скоординировали усилия, так что работники ещё трёх фабрик по производству спецодежды пришли помочь нам.

На производстве каждый день по 12—13 часов трудятся порядка 200 человек.

ФЭН СЯОИ, сотрудница BW Tech-Textile: По просьбе начальства мы вернулись на работу на четвёртый день после (китайского. — ИноТВ) Нового года, несмотря на различные трудности, вроде введённого из-за эпидемии карантина в наших деревнях. Сейчас мы постоянно работаем сверхурочно и надеемся, что это поможет в противостоянии с вирусом.

ВАН СЮЙГУАН: По истечении более двух недель работы мы вышли на относительно приемлемые объёмы выпуска — 4 тысячи костюмов ежедневно. Но мы пытаемся подключить к процессу ещё больше работников, чтобы производить по 8 тысяч комплектов каждый день.

ЧЖЭН ИБИН, корреспондент CGTN: После выхода с конвейера и перед отправкой в больницы каждый защитный костюм должен пройти процесс стерилизации. Чтобы этот процесс проходил более эффективно, недавно повсеместно были введены соответствующие инструкции на случай чрезвычайной ситуации.

Вместо того чтобы обрабатывать костюмы дезинфицирующими веществами, такими как окись этилена, комплекты теперь следует отправлять на облучение.

ЯН ЛИЦЗИН, начальник производства BW Tech-Textile: Новый метод сокращает весь процесс дезинфекции с 14 дней всего лишь до одного. Теперь на уничтожение оставшихся в материале вредных веществ не нужно так много времени — и продукцию можно практически сразу же отправлять.

Учитывая стоимость новых норм безопасности, инструкции на случай чрезвычайной ситуации будут действовать только до конца эпидемии. Многие компании, занимающиеся иррадиацией, пообещали предоставлять свои услуги на безвозмездной основе.

В столь важный час конвейеры и пункты дезинфекции по всему Китаю загружены под завязку в попытке обеспечить страну столь необходимыми защитными костюмами.

Чжэн Ибин, CGTN, Пекин.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2020 года.