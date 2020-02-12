Daily Telegraph: Китай бросил роботов на борьбу с коронавирусом

Китай начал использовать роботов для борьбы с распространением коронавируса, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Чтобы снизить риск заражения среди медицинских работников, в некоторых городах Поднебесной на обслуживание пациентов в карантинных зонах теперь направили роботов: они доставляют больным медикаменты и продукты питания.

Врачи, которые борются с коронавирусом, подвержены его воздействию, но использование роботов может снизить риск дальнейшего распространения болезни, пишет The Daily Telegraph.

По замечанию издания, нынешний кризис в сфере здравоохранения имеет глобальные последствия. Теперь правительство Китая выпустило новое оружие в битве за контроль над вспышкой коронавируса — роботов.

В то время как число погибших от коронавируса составило около тысячи человек, Пекин обратился к экспериментальным технологиям, которые должны помочь сдержать вспышку заболеваемости. В юго-восточной провинции Китая Гуандун, которую Всемирная организация здравоохранения назвала очагом распространения коронавируса, врачи местной больницы используют роботов для доставки медикаментов и продуктов питания пациентам.

Двухколёсные дроиды, по форме напоминающие небольшой холодильник, могут самостоятельно перемещаться по залам больницы, открывая и закрывая двери там, где это необходимо, чтобы добраться до заражённых людей в карантинных зонах больницы, сообщается в статье.

Машины используются для того, чтобы свести к минимуму риск заражения медицинских работников смертельным вирусом. Число погибших от него уже превзошло эпидемию атипичной пневмонии 2003 года, поэтому необходимо снизить риск заражения.

В связи с этим шанхайская компания Keenon Robotics отправила не менее 16 роботов под названием Little Peanut («Маленький арахис») в больницу технически развитого города Ханчжоу, рассказывает британская газета. Органы здравоохранения других городов, таких как Пекин и Чэнду, также внедряют роботов для помощи в больницах.

Другие страны также рассматривают применение роботов в качестве защитной меры, поскольку коронавирус распространил своё влияние далеко за пределы Китая, отмечает издание. В Сиэтле, где в прошлом месяце был обнаружен первый случай заражения коронавирусом в США, также использовали робота, чтобы предложить больше возможностей для лечения 30-летнего пациента. После недавнего визита в Ухань пациент попал в больницу Сиэтла и с тех пор за его состоянием следил робот, оснащённый стетоскопом. Он использовался для проведения таких измерений, как частота сердечных сокращений, артериальное давление и температура.

Использование медицинских роботов в таких целях понятно, считает автор статьи. На прошлой неделе в Китае поднялась волна возмущения после того, как выяснилось, что врач, сообщивший о новом вирусе, сам заразился и скончался.

Между тем, некоторые люди оказались так называемыми суперраспространителями. Это означает, что они обладают необычайно высокой способностью заражать других, поясняет британская газета. Сложность выявления тех, кто может быть «суперраспространителем», делает практически любую ситуацию взаимодействия потенциально опасной.

Британский пациент, который недавно побывал в Сингапуре и на одном из горнолыжных курортов Франции, передал вирус по меньшей мере ещё семерым, прежде чем отправился домой в Брайтон, пишет The Daily Telegraph. Терапевтическое отделение в Брайтоне закрылось в понедельник после того, как у одного из его сотрудников обнаружился положительный результат на коронавирус.

Мотивы для уменьшения контакта медперсонала с пациентами и внедрения альтернативных методов лечения очевидны, но некоторые скептически относятся к использованию роботов в борьбе с коронавирусом, а также к их эффективности.

В Нью-Йорке пятифутовый робот, созданный фирмой в Пенсильвании, был вывезен из манхэттенского Брайант-парка всего через час после того, как его отправили на обнаружение вируса. Робот, который должен был доносить до людей информацию о болезни, останавливал прохожих и задавал им вопросы — в том числе и о том, была ли у них повышенная температура в последние три дня. Охрана удалила его из парка после того, как он опросил всего трёх человек, сообщает The Daily Telegraph.