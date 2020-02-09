SRF: паника зашла слишком далеко — ВОЗ даст бой фейкам о коронавирусе

Раздувание паники, теории заговора и ложная информация о коронавирусе сеют в людях страх и неуверенность, сообщает SRF. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают от паникёрства и призывают сохранять спокойствие, ведь только так можно победить новую болезнь. Для борьбы же с фейками в ВОЗ создали специальную экспертную группу, отмечает швейцарский телеканал.

Число инфицированных коронавирусом продолжает расти. По всему миру зарегистрировано 34 800 случаев заражения и 724 смертей. Соответственно, уровень смертности составляет меньше 2%, то есть он гораздо ниже, чем в случае с другими тяжёлыми острыми респираторными заболеваниями с уровнем смертности в 10%. Однако гораздо быстрее коронавируса распространяются ложная информация. Вызванная этим истерика беспокоит Всемирную организацию здравоохранения.

Такое ощущение, что грядёт война. За пару часов обеспокоенные граждане скупили в этом сингапурском супермаркете почти всё. До этого правительство объявило предпоследний уровень тревоги. На данный момент в Сингапуре зарегистрировано 33 случая заражения. Это определённо причина для беспокойства, но не для паники. Впрочем, многие продолжают скупать продукты.

ЖИТЕЛЬ СИНГАПУРА: Все нервничают. И это передаётся другим. Если один пойдёт закупаться на случай чрезвычайной ситуации, сосед поступит также.

ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ СИНГАПУРА: Мы только что были в другом магазине. Там всё скупили. Так что мы пришли сюда. Мы хотим купить всё самое необходимое.

Фейки в социальных сетях, раздувание паники и теории заговора в интернете только ухудшают ситуацию, подчеркнула сегодня в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: В то время как вирус продолжает распространяться, ложная информация мешает работе помощников. Она отвлекает тех, кто принимает решения, от важных вещей. Это порождает страх и неуверенность в обществе.

Паники ни в коем случае нельзя допустить и на этом круизном лайнере. Неделю назад на британско-американском судне коронавирусом заболел пассажир из Гонконга. С тех пор корабль находится в японском порту Йокогама. Около 4000 пассажиров и членов экипажа находятся на карантине. Выявлены новые случаи заражения.

РЕЙ КАЛУОРИ, вице-президент компании Princess Cruises: Мы понимаем, что ситуация стрессовая и затруднительная для наших гостей и экипажа. Застрять здесь на 14 дней или даже больше — это не идеальный вариант, но мы и японское министерство здравоохранения делаем всё, чтобы людям было легче.

ВОЗ создал экспертную группу по борьбе с ложной информацией, ведь только если все будут сохранять спокойствие, можно будет эффективно сражаться с коронавирусом.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2020 года.