AT: в магазин по одному и лотерея масок — для сдерживания коронавируса в Китае все средства хороши

С ростом числа заражённых коронавирусом китайские власти на уровне провинций наперебой ужесточают меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания, сообщает Asia Times. Так, в соседних с эпицентром провинциях из-за дефицита масок их разыгрывают по «лотерее», а также блокируют целые жилые районы и в магазин выпускают по одному человеку от каждой квартиры в день.

Число заражённых коронавирусом, впервые обнаруженном в китайском городе Ухань, неуклонно растёт, поэтому всё больше регионов КНР принимают серьёзные меры по профилактике и сдерживанию распространения заболевания, пишет Asia Times. Как подчёркивает издание, чиновникам приходится не только обеспечивать лечение заражённым и всячески предотвращать передачу вируса, но и иметь дело с людьми, которые не хотят следовать установленным для всеобщей безопасности правилам.

Как известно, в провинции Хубэй на карантин был закрыт весь город Ухань и его пригороды. Но, помимо этого, власти соседних, более зажиточных провинций Чжэцзян и Гуандун внимательно следят за тем, как бы многочисленные мигранты из заражённых областей, возвращаясь на работу после новогодних каникул, не привезли вирус с собой. Теперь в городах этих двух прибрежных провинций запрещены все массовые собрания, заблокированы жилые кварталы, чтобы неместные туда не заходили, а всех, у кого фиксируются хоть малейшие подозрения на коронавирус, сразу отправляют в специальные центры.

Строгие меры кто-то называет «драконовскими», однако нарушения не прощаются. «В нашей битве с коронавирусом приближается час расплаты, и местный комитет Коммунистической партии поручил ввести новые меры и неукоснительно их выполнять, и любого, кто будет уличён в халатности, ждёт понижение или и вовсе увольнение», — на условиях анонимности рассказал Asia Times один из сотрудников системы здравоохранения уезда Нинхай провинции Чжэцзян.

В городе Нинбо, к которому относится уезд Нинхай, власти начали регистрировать состояние здоровья всех приезжих, а местным жителям, которые должны придерживаться своих перекрытых кварталов, стали выдавать специальные разрешения на походы в магазин за едой. Причём выходить разрешается только по одному представителю от каждой квартиры в день.

Сотрудникам метро в городе предписано не впускать людей без масок, даже если в ходе проверки выясняется, что у них нормальная температура. Для предотвращения распространения вируса через системы кондиционирования воздуха было указано выключить всю подобную аппаратуру в отелях, торговых центрах и магазинах. Доставщики продуктов и другие курьеры обязаны носить костюмы защиты и каждый час докладывать о своей температуре.

Как отмечает Asia Times, арендодателям в Нинбо запретили сдавать жильё приезжим из Ухани, да и вообще из провинции Хубэй. За нарушения владельцев недвижимости могут привлечь к ответственности.

Впрочем, по инициативе властей вводятся не только запреты. Так, когда к концу января жители Нинбо в панике раскупили большую часть медицинских масок, местное руководство объявило в главной китайской соцсети WeChat регистрацию на «лотерею масок», победители которой могут получить маски бесплатно с доставкой на дом. Однако в каждом районе каждый день будет раздаваться до 100 тыс. масок в день.

На сегодня провинция Чжэцзян занимает второе место по числу заражённых после Хубэй, однако о смертельных случаях здесь пока не сообщалось.

Тем временем, как подчёркивает издание, высшее руководство КНР обеспокоено экономическими проблемами во многих провинциях, появившихся после вспышки коронавируса. Ну а власти на местах нередко под видом поддержания единства рискуют повторить те же управленческие промахи, которые наблюдались по стране во время вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад, — преуменьшение масштабов ситуации и занижение оценок.