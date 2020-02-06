Daily Sabah: Россия найдёт замену китайским овощам и фруктам на рынках Турции и Марокко

Вспышка коронавируса вызвала резкое сокращение поставок фруктов, овощей и морепродуктов из Китая — главного экспортёра этих продуктов на российский рынок, пишет Daily Sabah. В качестве альтернативы Руспродсоюз рассматривает рынки Марокко и Турции, которая по объёмам поставок в Россию уступает только Китаю и Израилю.
Из-за вспышки коронавируса поставки китайских фруктов, овощей и морепродуктов в Россию резко сократились, поэтому Москва найдёт на замену своему крупнейшему экспортёру овощей альтернативные рынки, сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление российских чиновников.
В среду глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал в интервью одному из российских информагентств, что на фоне распространения вируса импорт свежих продуктов из Китая существенно снизился. По его словам, Россия может компенсировать нехватку этих товаров с помощью Турции и Марокко. Издание отмечает, что Турция занимает третье место по объёмам их поставок на российский рынок после Китая и Израиля.
Турецкая газета объясняет: Россия испытывает нехватку цитрусовых из-за климата, поэтому фрукты наряду с овощами и морепродуктами составляют основу китайского экспорта на российский рынок. За 2019 год, не учитывая показатели декабря, на российский рынок поставили 453 тыс. тонн овощей из Китая на сумму $370 млн.
Издание напоминает, что вирус, появившийся в центральной китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, распространился на более чем 20 стран, что подтолкнуло Всемирную организацию здравоохранения объявить международную чрезвычайную ситуацию. По информации Daily Sabah, жертвами нового коронавируса на данный момент стали почти 500 человек, а в Китае насчитывают по крайней мере 24 тыс. заболевших.
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