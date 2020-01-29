Le Monde: китайский коронавирус может затормозить рост мировой экономики

Эпидемия коронавируса привела к замедлению экономического роста в Китае и может иметь негативные последствия для мировой экономики, пишет Le Monde. Введённые ограничительные меры снижают покупательскую способность и доход от туризма, а карантин в Ухани нарушает работу автомобильных заводов и транспортной системы. Из-за глобализации последствия такого спада повлияют на экономические показатели других стран, отмечает издание.

Пока слишком рано оценивать последствия китайской эпидемии коронавируса, однако потребительская корзина домашних хозяйств второй экономики мира уже серьёзно пострадала, что угрожает экономическому благополучию других государств, сообщает Le Monde. Замедление в Азии, на которую приходится около двух третей прироста мирового ВВП, может иметь тяжёлые последствия для крупных предприятий всего мира.

Как рассказывает издание, в понедельник 27 января главные финансовые центры планеты закрылись на спаде. Индекс S&P 500, объединяющий 500 самых крупных компаний на Уолл-Стрит, опустился на 1,57%, а японский индекс Nikkei, опустившийся на 0,55%, накануне уже падал на 2%, что стало самым низким показателем за пять месяцев. Также нестабильность в Китае повлекла за собой крупнейший с конца октября обвал на нефтяной бирже.

Согласно консалтинговому агентству Oxford Economics, эпидемия может иметь «высокое, но краткосрочное влияние» на китайскую экономику. В своём анализе эксперты отталкивались от последствий эпидемии атипичной пневмонии 2002—2003 годов, которая привела к гибели 800 человек в Азии. Ежегодные темпы роста Китая во втором квартале 2003 года снизились до 9,1% по сравнению с 11,1% в предыдущем квартале. Особенно сильно пострадали секторы сбыта, туризма и воздушного транспорта, однако экономические показатели быстро восстановились и уже во втором полугодии 2003 года достигли 10%.

«Сейчас сфера потребления стала более важным двигателем китайской экономики», — передаёт французская газета предупреждение Жюльена Марсийи, главного экономиста страховой компании COFACE. Ещё более важным он стал на фоне замедления китайского экспорта в последнем триместре из-за экономической войны между Пекином и Вашингтоном, которая в середине января завершилась перемирием. Сейчас потребление на внутреннем рынке покрывает до 57% ежегодных доходов в Китае, однако эпидемия разразилась в самый неудачный момент — под китайский Новый год, когда население чаще обычного совершает покупки и отправляется в путешествия. Аналитический центр Standard & Poor’s подсчитал, что сокращение расходов на 10% в сфере развлечений, транспорта и туризма может замедлить темп экономического роста в стране примерно на 1,2 пункта ВВП. На фоне паники в одной провинции жители страны ограничивают свои перемещения, чтобы избежать заражения, и откладывают покупки, что может негативно сказаться на показателях потребления и повысить без того высокий уровень накоплений.

Ещё одно существенное отличие от доклада 2003 года, по мнению Жюльена Марсийи, — то, что «экономика Китая подверглась глобализации»: сейчас страна является пятой по объёму ВВП, а число китайских туристов, которые тратят ежегодно $130 млрд за границей, с 2003 года увеличилось в 10 раз. Поэтому решение Пекина запретить организованные путешествия в другие страны больно ударит по экономике азиатских стран, которые зависят от туризма: Вьетнама, Таиланда, Гонконга, Филиппин и Сингапура. В то время как эти страны, по мнению Oxford Economics, могут минимизировать потери, Гонконг после социальных протестов находится в очень уязвимом состоянии.

В атмосфере неуверенности доверие играет ключевую роль в том, чтобы не допустить растерянности на финансовых рынках. Со слов представителя фирмы International SOS, которая помогает компаниям справляться с санитарным риском и проблемами безопасности, власти Китая продемонстрировали ещё большую прозрачность, они быстро делятся информацией и уже приняли меры. Так, Пекин решил продлить на три дня до 2 февраля длинные новогодние каникулы, чтобы сдержать распространение инфекции.

Отмечается, что Ухань — эпицентр эпидемии — остаётся полностью заблокированным. В этом шестом по величине городе Китая находятся автомобильные заводы группы PSA, Honda и Nissan. Кроме того, центральное положение на берегу Янцзы и на пересечении двух железнодорожных путей, соединяющих север с югом и запад с востоком, превращает его в важный транзитный узел. Standard & Poor’s предполагает, что ограничения передвижения около Ухани могут привести к гораздо более тяжёлым последствиям для транспортировки товаров, а также нарушить цепочки поставок.

В заключение Le Monde пишет, что опасность распространения вируса подпитывает неуверенность в любых прогнозах. В то время как симптомы атипичной пневмонии проявлялись через несколько дней и легко поддавались лечению, больные с коронавирусом, как объяснил на выходных представитель Министерства здравоохранения Китая, могут заразить своих близких до того, как проявятся симптомы. Из-за этого в ближайшие дни эпидемия может охватить новые территории, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока отказалась объявить «международную чрезвычайную ситуацию».