Euronews: по оценкам китайских врачей, пик эпидемии коронавируса ещё впереди

Власти Китая оценивают ситуацию с коронавирусом как тяжёлую и прогнозируют рост заболеваемости, а учёные опасаются новых мутаций. В эпицентре эмидемии Ухани не хватает медикаментов и защитных средств. При этом город остаётся на карантине: покинуть его не могут ни китайцы, ни иностранцы, передаёт Euronews.

Ситуация с эпидемией коронавируса тяжёлая, и пик заболеваемости ещё впереди — таково заявление руководства китайского Минздрава. Подчёркивается, что учёные пока не так много знают о новом штамме и не исключают, что он может мутировать.



Заболевших уже более двух тысяч по всей стране. Ещё у стольких же — подозрение на коронавирус. Число жертв достигло 57.



МА СЯОВЭЙ, глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая: Судя по всему, вирус становится более заразным. Однако нам нужно больше данных, чтобы тщательно проанализировать вирулентность. Ускоренное распространение эпидемии сильно осложняет работу по профилактике и надзору. Эксперты считают, что эпидемия вступила в критическую фазу.



В Ухани не хватает медикаментов и защитных средств: хотя Китай — мировой лидер в производстве этих товаров, на время праздников промышленность практически остановилась. Свои запасы в город привозят команды врачей со всей страны.



Ухань остаётся на карантине. Покинуть город не могут ни китайцы, ни иностранцы.



ФРАНЦУЗ: Мы не хотим сейчас уезжать из города, потому что мы тут живём. Те варианты, которые нам предлагают, нас не заинтересовали. Если нас вывезут в другой город и две недели продержат под замком в гостинице — это просто бессмысленно.



ДОМИНИКАНЕЦ: Как только появится возможность — если появится, конечно же — да, я бы хотел покинуть и город, и страну.



Закрыть административную границу требуют и в Гонконге: там манифестанты подожгли пустующее здание, куда, по слухам, будут свозить заболевших. В городе уже подтверждено несколько случаев. Власти Гонконга накануне запретили въезд лицам из провинции Хубэй, где началась эпидемия.



Дата выхода в эфир 26 января 2020 года.