LCI: «никакого контроля» в аэропорту Парижа — вернувшиеся из Китая боятся привезти коронавирус
Пассажиров, прибывающих из Китая, встречает бригада врачей различных профилей, состоящих из медиков, медсестёр, специалистов по эпидемиям. Группа достаточно большая, потому что нужны люди, нужны специалисты, чтобы проконтролировать все потоки из Китая. Сегодня утром мы наблюдали, как прибыли рейсы из Шанхая, Гонконга, Пекина. Почте все эти пассажиры носили маски. Они уже смогли обратиться к медработникам. Вот что они сказали.
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