CNN: из-за коронавируса власти призвали китайцев в Новый год оставаться дома

Вспышка коронавируса в Китае пришлась на период празднования Нового года по лунному календарю — время для активных разъездов населения по всей стране. Как сообщает CNN, чтобы предотвратить распространение заболевания, власти КНР рекомендуют соотечественникам в праздники оставаться дома.
В канун празднования Нового года по лунному календарю миллионам людей по всему Китаю сказали оставаться дома, после того как из-за коронавируса в стране скончалось по меньшей мере 26 человек, а 900 заразились по всему миру.
Здесь вы можете видеть, как распространяется вирус. О пациентах с коронавирусом сообщили как минимум шесть азиатских стран и США, в ряде других государств, включая и Великобританию, где мы сейчас находимся, зафиксированы случаи с подозрением на этот вирус.
Впрочем, Всемирная организация здравоохранения считает, что о глобальной эпидемии говорить рано — пока рано. Большинство случаев заражения зарегистрированы в «материковой части» Китая. Въезд и выезд ограничен в порядка 10 городах КНР, а Пекин и Шанхай переведены в режим высшей степени готовности в плане здравоохранения. Вся ситуация пришлась как раз-таки на самый оживлённый период пассажирских перевозок в Китае (в новогодние каникулы. — ИноТВ).
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