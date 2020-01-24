CNN: из-за коронавируса власти призвали китайцев в Новый год оставаться дома

03:00 Фигуристка Трусова рассказала о своей ошибке в короткой программе на ЧЕ Россиянка Александра Трусова высказалась о своей ошибке на двойном акселе в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 В Техасе два человека погибли в результате взрыва В американском штате Техас два человека погибли и по меньшей мере один получил травмы в результате взрыва на местном предприятии.

03:00 Москалькова прокомментировала экстрадицию Винника во Францию Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с экстрадицией россиянина Александра Винника во Францию из Греции призвала ООН, Совет Европы и международные организации обратить внимание на эту ситуацию.

03:00 Щербакова призналась, что нервничала перед короткой программой на ЧЕ в Граце Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что волновалась перед короткой программой на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 Дзюдоист Лаппинагов завоевал золото этапа Гран-при в Израиле Россиянин Аслан Лаппинагов одержал победу в весовой категории до 81 кг на этапе Гран-при по дзюдо в израильском Тель-Авиве.

03:00 МИД: россиян нет среди заразившихся коронавирусом в Китае В МИД России заявили, что среди выявленных в Китае пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет.

03:00 Косторная выступит последней в произвольной программе на ЧЕ по фигурному катанию Состоялась жеребьёвка порядка выступлений в произвольной программе среди женщин на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 Россия ожидает, что комиссия по СВПД предотвратит кризис Москва надеется, что намеченная на февраль встреча объединённой комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) поможет предотвратить дальнейшую эскалацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

03:00 Тарасова заявила, что у Щербаковой колоссальная скорость вращения в прыжке Известный тренер Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после выступления российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 МИД Боливии сообщил о приостановке дипломатических отношений с Кубой Временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические отношения с Кубой. Об этом сообщили в боливийском МИД.

03:00 Косторная высказалась о своей форме после новогодних праздников Российская фигуристка Алёна Косторная, победившая в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце, оценила свою физическую форму после новогодних праздников.

03:00 Тарасова отметила большое вдохновение Косторной во время её короткой программы Известный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 На Украине уволили директора бюро по расследованию авиапроисшествий Правительство Украины сообщило об увольнении Олега Бабенко с поста руководителя Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

03:00 Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ярославле увеличилось до 24 Директор клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева Наталья Даниленко сообщила, что более 20 человек обратились к медикам после аварии с участием двух автобусов в Ярославле.

03:00 Ассанжа перевели из одиночной камеры в общее крыло Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перевели из одиночной камеры тюрьмы «Белмарш» в зону с другими заключёнными. Об этом сообщил представитель организации Джозеф Фарелл.

03:00 В московском метро заработал второй склад забытых вещей В Московском метрополитене заработал второй склад забытых вещей. Он находится на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии.

03:00 Косторная довольна своим прокатом в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию Российская фигуристка Алёна Косторная считает, что выполнила свою задачу в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 Омский симфонический оркестр поедет на гастроли в Британию Омский академический симфонический оркестр отправится в апреле на гастроли в Великобританию, заявили в пресс-службе областного правительства.

03:00 В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 75-й годовщине Победы В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.

03:00 Липецк присоединился к акции «Блокадный хлеб» Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб».

03:00 Ветеранам в Петербурге вручили юбилейные медали к 75-летию Победы Ветеранам в Санкт-Петербурге вручили юбилейные медали, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

03:00 Косторная первой в истории исполнила тройной аксель на ЧЕ Российская фигуристка Алёна Косторная стала первой женщиной, исполнившей тройной аксель на чемпионате Европы.

03:00 Подлодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть.

03:00 Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 Из Крыма планируют запустить прямые авиарейсы в Иркутск Между Симферополем и Иркутском впервые за три года возобновят авиарейсы. Полёты должны начаться 25 апреля.

03:00 В заключительном этапе олимпиады «Я — профессионал» примут участие более 27 тысяч студентов В заключительном этапе олимпиады «Я — профессионал» примут участие 27,4 тыс. студентов.

03:00 Эксперт оценил ситуацию вокруг распространения коронавируса Главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев оценил ситуацию вокруг распространения коронавируса.

03:00 Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

03:00 В аэропорту Казани могут построить новый терминал В международном аэропорту Казани могут построить новый терминал, о чём стало известно на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

03:00 Эксперт рассказал о мерах профилактики в ситуациях с коронавирусом Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о мерах профилактики в ситуациях с коронавирусом.

03:00 Ростуризм назвал условие возврата средств при отказе от туров в КНР В пресс-службе Федерального агентства по туризму сообщили, что основанием для полного возврата средств при отказе от тура в Китай может быть сообщение Роспотребнадзора об угрозе ситуации в этой стране для жизни и здоровья, но такого заявления пока не было.

03:00 Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса Председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселёва прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.

03:00 Лукашенко объяснил отсутствие у него мобильного телефона Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему у него нет мобильного телефона и других гаджетов.

03:00 Нурмагомедов напомнил о трёх поражениях Макгрегора после удушающих приёмов Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях коллаж из кадров, на которых зафиксированы три поражения ирландца Конора Макгрегора.

03:00 В Татарстане утвердили программу по газификации ЖКХ В Татарстане утвердили региональную программу по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций.

03:00 В Омской области проверяют сообщения о нападении на сотрудников скорой помощи В Омской области проверяют сообщения о нападении на сотрудников скорой помощи, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.

03:00 Фигуристка Косторная без ошибок откатала короткую программу на ЧЕ Россиянка Алёна Косторная без ошибок выступила в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

03:00 Названо имя сотрудника МЧС, ставшего участником скандала с главой Чувашии Сотрудника МЧС, которого в ходе торжественного вручения новой техники глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил подпрыгивать за ключами от пожарной машины, зовут Евгений Васильев. Об этом RT сообщил источник в МЧС России по региону.

03:00 Антонов предложил провести встречу «пятёрки» СБ ООН в мае или сентябре Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.

03:00 Щербакова чисто исполнила короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

03:00 Стрелявшему в суде Новокузнецка мужчине предъявили обвинение Открывшему стрельбу в мировом суде в городе Новокузнецке мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершённое в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство).

03:00 Федерер одержал 100-ю победу на Australian Open Победа над австралийским теннисистом Джоном Миллманом стала для швейцарца Роджера Федерера 100-й в карьере на турнире Большого шлема Australian Open.

03:00 Эрдоган заявил об идущих к границе Турции 400 тысячах беженцев из Идлиба Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что около 400 тыс. беженцев из сирийского Идлиба направляются к турецкой границе.

03:00 Туроператоров призвали предлагать россиянам другие туры вместо Китая Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам предлагать туристам вместо Китая туры в более благополучные в эпидемиологическом отношении страны в связи с распространением коронавируса в КНР.

03:00 Гол Мамаева помог «Ростову» победить «Ригу» в контрольном матче Российский футбольный клуб «Ростов» обыграл латвийскую «Ригу» в контрольном матче на сборе в Абу-Даби.

03:00 В Казахстане рассказали о ходе проверки Bek Air Начальник департамента лётной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана» Линда Орледи сообщила, что в результате проверки практически на всех бортах самолётов авиакомпании Bek Air обнаружены протечки масла двигателей.

03:00 Федерер о победе над Миллманом: уже начал думать, как буду объяснять своё поражение Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над австралийцем Джоном Миллманом в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.

03:00 «Единая Россия» поставит вопрос об исключении из партии главы Чувашии Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева.

03:00 США удвоили финансирование на разработку гиперзвукового оружия Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США уже удвоили финансирование на разработку гиперзвукового оружия.