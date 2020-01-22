В китайском Ухане тревожно, все в масках и нет новогоднего настроения — CNN из «эпицентра» короновируса

Перед китайским Новым годом в городе Ухань, где был обнаружен первый случай заболевания новым коронавирусом, совсем не праздничное настроение, передаёт CNN. Власти КНР опасаются, что в период стремительного увеличения пассажирского потока из-за Нового года повышаются и риски распространения заболевания, а также трудности, связанные с его профилактикой.

Мы следим за развитием последних событий и переходим прямо к ним. Вирус, похожий на SARS, которым заразились сотни людей в Китае, достиг Соединённых Штатов. Аэропорты по всему миру ужесточают правила медосмотра пассажиров, которые прибывают из китайского города Ухань — эпицентра вспышки болезни. Всего в Китае умерло девять человек, в то время как заразились вирусом по меньшей мере 470. При этом существуют опасения насчёт того, что коронавирус распространится в ходе оживлённых переездов в период китайского Нового года. Помимо США есть информация о заражённых также и в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Впервые вирус идентифицировали в прошлом месяце на рынке в Ухане, где продавались морепродукты и живые животные. Корреспондент CNN Дэвид Кулвер сейчас выходит с нами на связь из Уханя. Дэвид, расскажите нам, как, по вашим наблюдениям, китайские власти ужесточают меры по борьбе с вирусом по мере приближения китайского Нового года?

ДЭВИД КУЛВЕР, корреспондент CNN: Да, Кристин. Самая большая проблема — это сезон, так как сейчас люди активно путешествуют. Каждый год с места на место перемещаются сотни миллионов, и мы затесались в их число, когда сели на поезд из Пекина в Ухань вчера вечером. Нам удалось прочувствовать, насколько близко в этой ситуации люди находятся друг к другу — и это самая большая проблема. По большому счёту, у нас получилось снять маски только сейчас — при этом далеко мы их не убираем. На данный момент мы находимся на балконе, где мы не контактируем с толпой. Однако как только мы выходим на улицу, мы, как и большинство местных жителей, надеваем маски обратно. Так мы воспользовались возможностью показать вам, что происходит в эпицентре вспышки этой болезни.

За полицейской лентой обычно находится оживлённый рынок, однако в центре города Ухань сейчас почти что никого нет. Это — нулевая отметка; место, откуда стартовала болезнь, переполошившая весь мир.

ДЭВИД КУЛВЕР: Именно здесь, как считают власти, находится источник коронавируса. Вон там расположился рынок, где продают диких животных и морепродукты. Если присмотритесь, то вы увидите, что там на каждом углу стоят полицейские.

Дела обстоят настолько серьёзно, что не успели мы записать и минуту видео, служба безопасности попросила нас прекратить. Над всей Уханью повисла атмосфера тревоги. Мы ощутили это, как только сели на поезд в Пекине.

Каждый вагон полон — почти все едут домой, чтобы отметить Новый год по лунному календарю, у всех лица закрыты масками. По прибытии каждого ждёт строгая проверка. Один за другим пассажиры проходят мимо специалиста, измеряющего их температуру, чтобы удостовериться, что прибывшие не привезли заболевание с собой. Такие сцены сейчас можно увидеть во всех аэропортах и транспортных узлах по всему Китаю.

ЛИ БИНЬ, заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения: Вирус передаётся главным образом через дыхательные пути и, скорее всего, будет мутировать, что повышает риски эпидемии.

Кроме того, повышению рисков распространения вируса способствует значительное увеличение пассажирского потока в период китайского Нового года, сродни массовой миграции, которая также препятствует принятию эффективных мер по сдерживанию и профилактике заболевания. Мы не можем легкомысленно относиться к ситуации и должны оставаться в полной боевой готовности.

ДЭВИД КУЛВЕР: За мной находится одна из немногих больниц здесь, в провинции, которые пытаются излечить как подтверждённые случаи заболевания коронавирусом, так и те, в которых он только подозревается. Перед зданием стоят несколько сотрудников учреждения — как мы заметили, все они в масках. На некоторых даже надеты защитные перчатки — чтобы предотвратить любые риски возможного заражения.

Из-за сложившейся ситуации праздничное настроение, которое обычно царило бы в это время в Ухане, сейчас не слишком ощущается. От этого пострадал бизнес вот этой предпринимательницы.

СЯО ЧУАНЬАНЬ, предпринимательница: В этом году с пневмонией всё серьёзно, так что закупаться сюда мало кто приходит.

Эта женщина живёт в городе в двух часах езды от Ухани. Её маска лежит здесь же, рядом. Предпринимательница признаёт, что она боится — так же как её дочь и другие родные.

СЯО ЧУАНЬАНЬ: Они просили меня приехать обратно домой, но здесь весь мой товар, я за него уже заплатила и не могу так взять и уехать. У меня нет выбора, пришлось остаться здесь и довериться судьбе.

Другие продавцы настроены более оптимистично. Как сказала мне эта женщина, она считает, что носить маску необязательно.

ЯНЬ ВЭЙСИ, предпринимательница: Может, я и стараюсь сохранять позитивный настрой. Я читала в интернете, на Baidu, рекомендации — типа пить больше воды, чаще мыть руки. Думаю, это поможет.

Пока число жертв коронавируса растёт, над Уханем нависла неопределённость. Неясно, что ждёт дальше сам город и 11 миллионов человек, которые считают его своим домом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 января 2020 года.