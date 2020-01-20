CNN: новый коронавирус в Китае заставил нервничать весь регион

Забаррикадирован и под охраной полицейских в масках. Как установили китайские власти, следы нового смертельного вируса ведут сюда, к этому рынку морепродуктов в городе Ухань. По их словам, новый тип коронавируса, который теперь заставляет нервничать весь регион, начал распространяться отсюда. В распоряжении CNN оказалось данное видео, снятое на этом рынке. На кадрах видно, что продавались тут не только морепродукты.

Видео, сделанное в начале декабря встревоженным покупателем, указывает на то, что здесь можно было купить и других представителей дикой природы, таких как змеи и енотовидные собаки, а также птичьи тушки без кожи.

Всё это вызвало обеспокоенность по поводу того, что вирус попал к людям от животных. Каналу CNN не удалось независимым способом подтвердить достоверность этой записи, которая была размещена в китайской соцсети Weibo. Однако, по словам человека, разместившего это видео, оно было затем удалено правительственной цензурой.

Когда CNN связался с представителями рынка, последние отказались давать комментарии.

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ, корреспондент CNN: Факультет общественного здравоохранения при Гонконгском университете — это одна из ведущих структур, занимающихся исследованием новых вирусных заболеваний.

Профессор Лео Пун — вирусолог этого университета. Он одним из первых расшифровал коронавирус SARS.

ЛЕО ПУН, вирусолог: Я вполне допускаю, что вспышка заболевания в Ухане была спровоцирована животным вирусом — и звери-переносчики заразили им людей. Он вызывает пневмонию и не реагирует на лечение антибиотиками. Это неудивительно. Но если рассматривать вопрос в плане смертности, то SARS убил 10 процентов заболевших.

В период с 2002-го по 2003 год SARS был обнаружен более чем у 8 тысяч человек. От него погибли 774 человека, причём он распространился на 37 стран. Официальные лица заявляют, что первый случай заражения новым вирусом случился в Ухане 12 декабря. Первыми пациентами оказались работники рынка морепродуктов.

В сотнях километрах к югу от Ухани на этом рынке в южном городе Цинъюань дикие животные заперты в тесных клетках. Кряквы, грызуны и даже дикобразы — их продают здесь для потребления в пищу. В Китае это отнюдь не единственное место, где на рынке люди и животные находятся в тесном контакте.

Это видео, достоверность которого каналу CNN не удалось установить независимым путём, сделано гонконгской телевизионной компанией i-Cable 7 и 8 января в то самое время, когда был обнаружен новый штамм.

Нет никаких указаний на то, что здесь притаилось какое-то заболевание, но, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подобные сцены указывают на потенциальный риск распространения нового вируса.

ЛЕО ПУН: Мы не знаем историю этих зверей. Нам неизвестно, какие типы вирусов имеются в их телах.

ГОДЕН ГАЛЕА, представитель ВОЗ в Китае: Всегда будет опасность распространения. Пока люди едят мясо, всегда будет существовать некоторый риск инфицирования.

Как установлено, источником коронавируса, спровоцировавшего вспышку SARS, была цивета, дикое животное, которое считается деликатесом в некоторых частях Китая. После вспышки SARS Китай в 2004 году ввёл полный запрет на потребление цивет в пищу.

Власти Уханя и Цинъюаня заявили CNN, что они ничего не знают о продаже нелегальных животных на подобных рынках и никакого открытого расследования не ведётся. Но 15 лет спустя после введения запрета на этом рынке в Китае можно увидеть живых цивет в клетках. И этот торговец говорит, что продаёт их.

РЕПОРТЁР: Она дикая?

ПРОДАВЕЦ: Да, дикая.

Так что бери и покупай.

Кристи Лю Стаут, CNN, Гонконг.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 января 2020 года.