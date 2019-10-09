Euronews: в ЕС и России распространяется туберкулёз, не поддающийся лекарствам

Смертельно опасный туберкулёз, который раньше поражал в основном жителей самых бедных стран, становится серьёзной проблемой и для Европы, предупреждают эксперты. Каждый год устойчивые к лекарствам формы туберкулёза убивают до четверти миллиона человек. Причём в Белоруссии, России и Казахстане примерно у четверти заразившихся выявляется именно туберкулёз, с трудом поддающийся лечению, передаёт Euronews.

Постоянный кашель, усталость, потеря веса — не для всех очевидно, но это симптомы туберкулёза. Каждую минуту он уносит жизни трёх человек. По оценкам экспертов, треть страдающих от этой коварной болезни людей не знают о своём диагнозе и не обращаются за медицинской помощью, заражая других.



А многие из тех, кто проходит лечение, не поправляются: резистентность к воздействию лекарственных средств растёт. Заболевание несёт в себе «потенциальный риск катастрофических последствий для глобальной безопасности», предупреждают исследователи.



ЭЛИУНД ВАНДВАЛО, координатор Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией: Туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём, заразиться им вы можете где угодно. Лучший способ предотвратить заражение населения той или иной страны — бороться с туберкулёзом там, где он возник. Ведь из-за миграционных процессов заболеть может каждый. Правительствам стран пора просыпаться!



Со временем бактерии и вирусы естественным образом учатся сопротивляться лечению, предназначенному для их уничтожения. Ситуация усугубляется, если лекарства не принимаются должным образом — в течение полугода страдающие туберкулёзом пациенты должны проходить несколько курсов лечения антибиотиками. Не обходится и без побочных эффектов.



Противотуберкулёзный препарат компании Johnson & Johnson, выпущенный в 2012 году, был первым лекарством, одобренным за 40 лет. Ещё одна проблема: чаще всего туберкулёз поражает жителей бедных стран. Миру давно пора обновить свой инструментарий, пополнив его новыми доступными вакцинами, методами диагностики и лечения.



ПОЛ СТОФФЕЛС, старший научный сотрудник Johnson & Johnson: Это очень дорого — так же дорого, как разработать препарат для лечения рака или иммунопрепарат. Это требует тех же временных затрат, тех же усилий. Если в мире не существует реального рынка, то очень трудно добиться миллиардных вложений в программу по борьбе с туберкулёзом.



Но проблема стала слишком серьёзной, чтобы её игнорировать. Каждый год лекарственно резистентный туберкулёз убивает почти 250 тысяч человек. Он уже у порога Европы: в Белоруссии, России и Казахстане примерно у четверти заразившихся выявляют туберкулёз с лекарственной устойчивостью.



В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН обязалась активизировать борьбу и положить конец эпидемии к 2030 году. Но эксперты констатируют: от достижения этой цели мир пока ещё очень далёк.



Дата выхода в эфир 09 октября 2019 года.