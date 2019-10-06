Hannoversche Allgemeine: прародитель европейской чумы оказался родом из России

Международная команда учёных реконструировала геном чумы и пришла к выводу, что в Средние века она пришла в Европу из России, сообщает Hannoversche Allgemeine. Самый древний штамм бактерий был обнаружен в маленьком городе Лаишево в Татарстане. Впрочем, на фоне нехватки генетического материала, не исключено, что могли существовать и другие возбудители, отмечает немецкое издание.
До XIX века Европу терзала чума, пишет Hannoversche Allgemeine. И по сей день это достаточно распространённое инфекционное заболевание. К примеру, в США в 1992 году было зарегистрировано 13 случаев смерти от чумы. При этом в Средневековье никто не знал, как распространяется эта болезнь. Люди объясняли происходящее неправильным положением планет или тем, что евреи отравляли колодцы.
Только в 1894 году швейцарский врач Александр Йерсен обнаружил возбудителя чумы и разработал первую вакцину. Он доказал, что и у животных, и у людей болезнь вызывает одна и та же бактерия. Однако откуда она появилась, на тот момент никто не знал. И вот новые исследования пролили свет на данную ситуацию.
Международная команда учёных реконструировала геномы чумы из зубов 34 человек, которые умерли от инфекции в период с XIV по XVII века в десяти разных странах. В результате они смогли воссоздать своеобразное «генеалогическое дерево» бактерии. При этом учёные обнаружили свидетельства, указывающие на единый источник происхождения. Выяснилось, что возбудитель попал Европу с Востока, а именно из маленького города Лаишево в Татарстане.
Обнаруженный там изолят бактерий LAI009 можно считать прародителем европейской чумы, убеждены эксперты. Конечно, на фоне нехватки генетического материала нельзя исключать, что могли существовать и другие более древние возбудители. Новые археологические находки должны пролить свет на этот вопрос. Однако фактом является то, что «следы татарского штамма — самые древние из обнаруженных генетических истоков пандемии», подчёркивают учёные.
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