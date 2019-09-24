PragerU: «меньше жира, больше сахара» — кардиолог объяснил как правительственные рекомендации довели американцев до ожирения и болезней

Удивительным образом, с тех пор как правительство разработало рекомендации по питанию американцев в 1970-х годах, население страны неуклонно толстеет и теряет здоровье, замечает кардиолог из университета Prager Доктор Брет Шер. Как поясняет специалист, всё дело в ошибочной теории о том, что потребление насыщенных жиров повышает риск инфаркта, взятой на вооружение американскими влястями несколько десятилетий назад. По словам Шера, одержимость обезжириванием привела к росту потребления сахара и углеводов, что пагубно сказалось на весе и здоровье жителей США.

Вот вам загадка. Почему после того, как правительство начало рассказывать нам, что есть, мы стали толстеть и болеть? В 1977 году, когда правительство выпустило рекомендации по питанию, средний американский мужчина весил 170 фунтов (около 77 кг — ИноТВ). Сегодня он весит 197 (89 кг — ИноТВ). С женщинами дело обстоит не лучше: со 145 фунтов (66 кг — ИноТВ) до 170 (77 кг — ИноТВ). И даже без научного исследования ясно, что с детьми происходит то же самое. Просто оглянитесь вокруг.

Набор веса имеет реальные последствия для жизни. Число американцев, у которых был обнаружен диабет второго типа — заболевание, способное привести к серьёзным проблемам со здоровьем — выросло с двух процентов в 1977 году до девяти процентов в 2015-м. В абсолютных числах это пять миллионов человек против 30 с лишним миллионов.

Как же это случилось? Все началось довольно невинно в 1950-х годах, когда у президента Дуайта Эйзенхауэра случился сердечный приступ во время нахождения в должности. Внезапно страна стала одержима вопросами здоровья сердца. Имейте в виду, что речь идёт об эпохе, когда учёные укрощали силу атома, раскрывали секреты ДНК и находили лекарства от ранее неизлечимых болезней, таких как полиомиелит. Разумеется, и для болезней сердца должно было найтись научное решение.

И оно нашлось. Открыл его харизматичный исследователь в области медицины из университета Миннесоты по имени Энсел Кис. По утверждению Киса, злодеем в сказке о болезнях сердца был холестерин. Его знаменитое сегодня «исследование в семи странах» достоверно установило — во всяком случае в его представлении — что у людей, потреблявших больше количество жиров (в особенности, насыщенных), уровень холестерина выше, а значит, они больше подвержены риску сердечного приступа. Снизьте потребление жиров, и вы снизите риск получить инфаркт.

В высшей степени уверенный Кис проповедовал направо и налево. Как влиятельный член Американской кардиологической ассоциации он имел для этого все возможности. Была только одна проблема: исследование Киса было ненаучно.

Количество образцов было таким маленьким, качество сбора материалов таким низкопробным, а различия в образе жизни в изученных странах такими значительными, что его исследование нельзя было назвать научно обоснованным. Другими словами, он отстаивал заключение, которое не мог доказать.

Когда другие учёные подвергали выводы Киса сомнению, они неизменно встречали жёсткий отпор в духе: «Люди умирают, пока вы препираетесь о единицах данных» и «Эта новая система питания даёт большие преимущества и не содержит рисков». В 1973 году Американская кардиологическая ассоциация установила лимит потребления насыщенных жиров на уровне 10 процентов рациона. А в 1977 году её примеру последовало американское правительство. Откуда взялись эти 10 процентов? Уж точно не из каких-либо научных данных. Это было всего лишь наиболее вероятное предположение правительственной комиссии.

Все это произошло вопреки встречным доказательствам — таким как исследование, проведённое среди сотрудников компании Western Electric в 1957 году, продемонстрировавшее отсутствие различий в частоте сердечных приступов среди тех, кто ел много и мало насыщенных жиров. Более длительное исследование среди тех же работников Western Electric в 1981 году пришло к тому же выводу. Но об этом снова никто не хотел слышать.

Чтобы сделать новую систему более понятной и распространить идею в школах, была создана «пирамида питания». Именно этот график вы впервые увидели в третьем или четвёртом классе. Якобы полезные продукты располагались внизу, что означало: «ешьте их побольше», а вредные — наверху: «ешьте их умеренно».

Чем кормить наших детей в школе, военных на военных базах, пациентов в больницах, какие культуры выращивать или как растить скот — все обусловлено этой ложной концепцией питания. Когда американцы стали есть меньше насыщенных жиров — маргарин вместо масла, рафинированные растительные масла вроде кукурузного вместо оливкового масла, молоко и йогурт с низким содержанием жира, они стали есть больше «полезных для сердца» злаков — в точности, как советует пирамида питания и её обновлённая версия под названием MyPlate (моя тарелка — ИноТВ). Одновременно с падением уровня потребления насыщенных жиров на 40%, потребление переработанных злаков — углеводов, превращающихся в сахар в организме — значительно возросло. Общее потребление калорий также начало расти.

В значительной степени это произошло из-за того, что продовольственные компании стали извлекать выгоду из мании обезжиривания. Они снижали уровень жира и добавляли сахар. Внезапно супермаркеты оказались заполнены якобы полезными продуктами с низким содержанием жира и высоким содержанием сахара. Так происходит и по сей день.

Богатые сахаром продукты питания стимулируют центры удовольствия в мозге и заставляют нас хотеть больше. Фактически, это знаменитый слоган из рекламы картофельных чипсов: «Спорим, ты не сможешь съесть всего один». Конечным результатом стало толстеющее население с растущим числом проблем со здоровьем — таких, как диабет второго типа. И проблема не решается, а только усугубляется.

Как соскочить с этой спирали? Ответы могут быть разными. Для одних это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, для других — средиземноморская диета, для кого-то — вегетарианство, а для кого-то что-то ещё. Вы должны найти лучшее решение для себя. В этом-то и заключается весь смысл: мы должны взять ответственность за своё здоровье на себя. Если пирамида питания чему-то нас и научила, то вот чему: не полагайтесь на правительство в надежде, что оно о вас позаботится.

Я доктор Брет Шер, кардиолог университета Prager.