Washington Examiner: ожирение моряков сильно бьёт по боеготовности американского флота

Моряки военно-морских сил США часто имеют проблемы с лишним весом, пишет The Washington Examiner, ссылаясь на результаты исследования, проведённого Минобороны США. Отмечается, что ожирение может негативно сказаться на боеготовности флота и его способности выполнять боевые задачи. По мнению генерал-лейтенанта армии США в отставке Томаса Фоера, главной причиной такой тенденции является общенациональный кризис здоровья: он напомнил, что от ожирения страдает более трети взрослого населения Америки.
Исследование, проведённое Минобороны США, показало, что в американских ВМС у военных наиболее часто встречаются проблемы с лишним весом, пишет The Washington Examiner: от ожирения страдает каждый четвёртый американский моряк.
По мнению офицера ВМС США Джимми Дреннана, проблемы с лишним весом ухудшают боеготовность моряков. Он отметил, что на американских кораблях очень узкие люки и коридоры, передвижение по которым может быть трудным для людей в плохой физической форме.
«Армия США является одной из составляющих американского общества. Американцы — самая толстая нация в мире: более трети взрослого населения страны страдает от ожирения», — приводит издание слова Томаса Фоера, генерал-лейтенанта американской армии в отставке. Как отметил Фоер, солдаты с лишним весом испытывают больше трудностей от физических нагрузок и стресса. Кроме того, ожирение может стать причиной диабета, сердечных заболеваний, проблем с суставами — всё это сделает невозможным выполнение военными боевых задач.
Как пишет The Washington Examiner, причинами плохой физической формы моряков являются недостаток физических упражнений, высококалорийное питание, а также недостаточное внимание к физкультуре в школах. Кроме того, многие военные злоупотребляют энергетическими напитками.
В целях решения проблемы в армию приглашаются диетологи, информирует издание. Для несоответствующих необходимым физическим кондициям солдат созданы специальные фитнес-курсы. Впрочем, Томас Фоер считает, что проблему следует решать на национальном уровне: «Это общенациональный кризис уровня здоровья, который необходимо решить до того, как он повлияет на способность армии выполнять свои задачи».
Заслуженный тренер России, экс-наставник московского ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский обсудили варианты реализации «мусорной реформы», сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу РЭО.
Российский футболист Владислав Радимов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении своих коллег — Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает Пятый канал.
Болельщики освистали временного чемпиона UFC Дастина Порье во время церемониального взвешивания перед турниром UFC 242, в главном поединке которого он сразится с неоспоримым чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что компания планирует до конца года купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств, полученных от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности полуострова стать одной из площадок летней Олимпиады в случае её проведения Россией и Белоруссией.
В пресс-службе РПЛ подтвердили, что футболист Александр Кокорин, чьё ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено Алексеевским районным судом Белгородской области, может быть дозаявлен «Зенитом» или любым другим клубом только до наступления 3 октября.
Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) подписали более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей, сообщил вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.