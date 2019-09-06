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Washington Examiner: ожирение моряков сильно бьёт по боеготовности американского флота

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Моряки военно-морских сил США часто имеют проблемы с лишним весом, пишет The Washington Examiner, ссылаясь на результаты исследования, проведённого Минобороны США. Отмечается, что ожирение может негативно сказаться на боеготовности флота и его способности выполнять боевые задачи. По мнению генерал-лейтенанта армии США в отставке Томаса Фоера, главной причиной такой тенденции является общенациональный кризис здоровья: он напомнил, что от ожирения страдает более трети взрослого населения Америки.
Washington Examiner: ожирение моряков сильно бьёт по боеготовности американского флота
Reuters

Исследование, проведённое Минобороны США, показало, что в американских ВМС у военных наиболее часто встречаются проблемы с лишним весом, пишет The Washington Examiner: от ожирения страдает каждый четвёртый американский моряк.

По мнению офицера ВМС США Джимми Дреннана, проблемы с лишним весом ухудшают боеготовность моряков. Он отметил, что на американских кораблях очень узкие люки и коридоры, передвижение по которым может быть трудным для людей в плохой физической форме.
 
«Армия США является одной из составляющих американского общества. Американцы — самая толстая нация в мире: более трети взрослого населения страны страдает от ожирения», — приводит издание слова Томаса Фоера, генерал-лейтенанта американской армии в отставке. Как отметил Фоер, солдаты с лишним весом испытывают больше трудностей от физических нагрузок и стресса. Кроме того, ожирение может стать причиной диабета, сердечных заболеваний, проблем с суставами — всё это сделает невозможным выполнение военными боевых задач. 
 
Как пишет The Washington Examiner, причинами плохой физической формы моряков являются недостаток физических упражнений, высококалорийное питание, а также недостаточное внимание к физкультуре в школах. Кроме того, многие военные злоупотребляют энергетическими напитками.
 
В целях решения проблемы в армию приглашаются диетологи, информирует издание. Для несоответствующих необходимым физическим кондициям солдат созданы специальные фитнес-курсы. Впрочем, Томас Фоер считает, что проблему следует решать на национальном уровне: «Это общенациональный кризис уровня здоровья, который необходимо решить до того, как он повлияет на способность армии выполнять свои задачи». 

 

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