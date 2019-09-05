Fox News: всё ради прибыли — фармацевты знали, что «подсаживают» американцев на наркотики

Фармацевтическая компания Purdue Pharma поощряла врачей прописывать пациентам максимальные дозы опиоидного обезболивающего, а от своих сотрудников требовала продавать как можно больше таблеток, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, результатом стала эпидемия наркомании, унёсшая жизни многих американцев, но владельцы Purdue Pharma, похоже, не только не сядут в тюрьму, но и останутся миллиардерами.

Purdue Pharma — это компания, которая производит оксикодон, мощное опиоидное обезболивающее. По сути, только оксикодон. Начиная продавать этот препарат, компания утверждала, что он будет вызывать меньшую зависимость, чем другие опиоидные лекарства. Это была ложь. В какой-то момент Purdue Pharma знала, что это ложь, но продолжала говорить её. В результате погибло множество людей.



Оказывается, оксикодон ужасно легко вызывает зависимость. Он поспособствовал возникновению эпидемии наркомании в этой стране — эпидемии, унёсшей больше американских жизней, чем любой вооружённый конфликт со времён Второй мировой.



Теперь нам известно, что Purdue Pharma в точности сознавала, что делала. Из недавно переданных суду документов можно узнать, что говорилось внутри компании. Согласно документам, на сотрудников отдела продаж оказывали давление, чтобы те продавали как можно больше таблеток, невзирая на риск. Врачей призывали прописывать максимально возможные дозы препарата, чтобы получить наибольшую прибыль.



Когда появились данные о том, что в результате этого люди становятся наркоманами, Purdue Pharma пристыдила пациентов, которых сама же подсадила на свой препарат, по сути, назвав их уголовниками-дегенератами. И отказалась брать на себя какую-либо ответственность за уничтоженные ею человеческие жизни. Трудно представить себе более мерзкую историю.



Стоит отметить, что за это время владельцы Purdue Pharma — семья Саклер — сказочно разбогатели. Оглядываясь назад, можно сказать, что они стали отвратительно богаты. Ранее в этом году капиталы Саклеров оценивались более чем в 12 миллиардов долларов. Благодаря опиоидной эпидемии, семья Саклер сейчас одна из 20 богатейших в стране.



В последние годы Purdue Pharma столкнулась с волной исков — от жителей районов, опустошённых её таблетками. Судя по всему, компания предложила мировое соглашение: чтобы разобраться со всеми выдвинутыми против неё исками, Purdue Pharma готова заплатить 12 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда заплатит семья Саклер, которая затем откажется от контроля над Purdue Pharma.



Кажется, что это огромная сумма. Но посмотрим шире. В 1998 году табачные производители пошли на масштабное мировое соглашение приблизительно на 206 миллиардов долларов. Никто не защищает курение сигарет: со времен оно убьёт вас. Но «Мальборо» не губит молодых людей во цвете лет. Курение не превращает подростков в зомби и не опустошает целые города на Среднем Западе и в Новой Англии. Саклеры надеются отделаться всего шестью процентами от суммы, заплаченной табачными компаниями более 20 лет назад. Это кажется неправильным.



Но легко понять, почему этого хотят Саклеры. Как сообщает Bloomberg, после мирового соглашения у Саклеров останется по меньшей мере полтора миллиарда долларов. Справедливо? Нет. Но, к сожалению, такой сценарий стал уже привычным в Америке. Правящий класс невероятно богатеет, разрушая нашу страну. В данном случае — убивая многие тысячи молодых людей. При этом они попадаются, всплывают подробности, неделю все в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе изображают ужас и беспокойство.

А потом ничего не происходит. Ни одного из виновных не сажают в тюрьму. На самом деле никого вообще не наказывают. Вы видели это раз за разом. В том числе после финансового кризиса 2008 года. В конечном итоге они берут свои деньги, в данном случае кровавые, и, смеясь, отправляются на остров Сен-Бартелеми на День благодарения. Каждый раз им всё сходит с рук.



Было бы неплохо, если бы на этот раз Саклеры получили по заслугам. Может быть, тогда мы, остальные, стали бы чуть менее циничными.



Дата выхода в эфир 03 сентября 2019 года.